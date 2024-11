Í fyrsta sinn í sögu mannkynsins hefur hringrás vatns á heimsvísu raskast

Hnattræn hlýnun og léleg stjórnun á nýtingu vatns setur áður óþekktan þrýsting á vatnskerfi jarðarinnar. Rúmlega helmingur af matarframleiðslu heimsins á á hættu að hrynja á næstu 25 árum vegna vatnsskorts.

Þetta kemur fram í nýrri skýrslu frá the Global Commission of the Economics of Water. Í henni kemur fram að loftslagsbreytingarnar, landeyðing og stöðug vanstjórnun á vatnsauðlindunum þýði að tæplega þrír milljarðar manna og um helmingur matvælaframleiðslunnar á heimsvísu standi frammi fyrir „áður óþekktu álagi“ á vatnskerfi jarðarinnar.

Ef þessari þróun verði ekki snúið við, þá mun þetta hafa mikil áhrif á mannkynið og umhverfið. Margar borgir síga nú þegar vegna þess að grunnvatnið undir þeim er horfið. Þess utan mun allt að 8% af vergri landsframleiðslu heimsbyggðarinnar glatast fyrir 2050 en hjá fátæku ríkjunum verður hlutfallið 15%.

Johan Rockström, forstjóri Potsdam Institute for Climate Impact Research, sagði í yfirlýsingu í tengslum við birtingu skýrslunnar að eins og staðan sé í dag þá blasi vatnsskortur við helmingi mannkynsins. Eftir því sem þessi mikilvæga auðlind þverri, þá verði fæðuöryggi og þróun mannkynsins í hættu. „Í fyrsta sinn í sögunni, þá erum við að raska hringrás vatns á heimsvísu,“ sagði hann.