Svakaleg myndbönd frá flóðunum á Spáni – Heilu göturnar breyttust í stórfljót

Óttast er að mun fleiri muni finnast látnir þar sem viðbragðsaðilar hafa ekki enn komist á ákveðin svæði. Pedro Sanchez, forsætisráðherra Spánar, ávarpaði spænsku þjóðina í morgun þar sem hann vottaði aðstandendum hinna látnu samúðar.

Sagði hann að það væri algjört forgangsatriði hjá spænskum yfirvöldum að koma þeim til hjálpar sem orðið hafa fyrir flóðunum.

Þórdís Björt Sigþórsdóttir er búsett í Valencia ásamt manni sínum og þremur börnum en hún ræddi málið í hádegisfréttum RÚV. Segir hún að þau svæði sem hafa orðið fyrir mestum áhrifum séu suður af flugvellinum í Valencia. Miðborgin hafi sloppið vel.

„Þetta er mjög sérstakt hvað þetta er nálægt en samt einhvern veginn hérna í miðbænum er allt frekar rólegt og fólk er úti á götum að labba. En það kom samt í gær tilkynning þannig að það eru engir skólar í dag, fólk á bara að halda sig inni,“ sagði hún.

Á vefmiðlum víða má sjá myndir og myndbönd sem sýna, svart á hvítu, hversu gríðarlega umfangsmikil flóðin voru. Heilu göturnar breyttust í stórfljót sem hrifu meðal annars með sér ökutæki og annað lauslegt. Á sama tíma sátu íbúar fastir á heimilum sínum.

Á myndbandinu hér að neðan má meðal annars sjá þegar skyndiflóð tekur með sér brú í smábænum Paiporta í Valencia-héraði. Yfirvöld hafa staðfest að eitt ungt barn hafi látist í flóðunum í bænum.

Catastrophic flooding in the Valencia region, Spain 🇪🇸

• 491mm of rain fell in Chiva in just 8 hours, including 160mm in just 1 hour.

• More than a year’s worth of rain in less than 24 hours.

• At least 51 people have died, this number will rise.pic.twitter.com/hpWhNRGh3n

— Official Weather UK 🍂 (@Official_WXUK) October 30, 2024