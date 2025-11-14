fbpx
Föstudagur 14.nóvember 2025

Fékk skilaboð um að hann geti gleymt því að fara frá United í janúar

Íþróttavikan: Keli og Viktor Unnar gera upp landsleikinn – Fínasta frammistaða en á sunnudaginn er allt undir

Viðar Örn sagður skrifa undir á næstu dögum – „Held að Heimir geti alveg blásið lífi í hann"

433
Föstudaginn 14. nóvember 2025 17:30

Viðar Örn Kjartansson gengur líklega í raðir Fylkis á næstunni. Frá þessu greindi Hrafnkell Freyr Ágústsson í Íþróttavikunni hér á 433.is, þar sem hann var gestur.

Viðar Örn hefur undanfarin tvö ár verið hjá KA eftir sinn glæsta atvinnumannaferil en ekki staðið undir væntingum. Á síðustu leiktíð var hann ekki í stóru hlutverki.

„Fylkir er að fá Viðar Örn Kjartansson, hann dettur inn á næstu dögum heyri ég,“ sagði Hrafnkell Freyr í þættinum.

Viðar Örn lék með Fylki 2013, áður en hann hélt út í atvinnumennsku. Mun hann spila undir stjórn reynsluboltans Heimis Guðjónssonar í sumar.

„Ég held að Heimir geti alveg blásið lífi í hann í Lengjudeildinni,“ sagði Hrafnkell Freyr enn fremur.

