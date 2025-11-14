fbpx
Föstudagur 14.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Segir það hafa verið „andskoti stór mistök“ að fara til Chelsea

90 Mínútur

Íþróttavikan: Keli og Viktor Unnar gera upp landsleikinn – Fínasta frammistaða en á sunnudaginn er allt undir

433
433Sport

Dæmdur kynferðisafbrotamaður hélt kynningu um bók sína – Frændi hans mætti með egg og allt varð vitlaust

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 14. nóvember 2025 07:00

Screenshot

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Ótrúlegt atvik átti sér stað á Spáni þegar Luis Rubiales, fyrrverandi forseti spænska knattspyrnusambandsins, hélt kynningu og var ráðist á hann með eggjum af eigin frænda á kynningu bókar sinnar.

Rubiales, sem var nýlega dæmdur fyrir kynferðislega áreitni vegna hinnar frægu „Kissgate“-hneykslismála eftir Heimsmeistaramót kvenna, var staddur á viðburði þegar árásarmaðurinn nálgaðist hann og grýtti í hann eggjum úr stuttu færi.

Sjónvarpsmyndir sýna augnablikið þegar þrjú egg fljúga í átt að Rubiales, eitt lendir á baki hans og annað á hendinni þegar hann reynir að slá það frá sér. Að sögn vitna hrópaði árásarmaðurinn: „Ekki hafa áhyggjur, ekkert er að gerast,“ áður en hann hóf árásina.

Getty Images

Rubiales virtist ætla að hlaupa að manninum en var stöðvaður af öryggisvörðum. Síðar var staðfest að árásarmaðurinn væri frændi hans.

„Sem betur fer var mér haldið aftur. Ég vissi ekki hvort hann væri vopnaður. Ég sá barnshafandi konu með tvö börn og hugsaði um þau,“ sagði Rubiales síðar. „

Mér er alveg sama þó að verið sé að henda eggjum í mig.“

Rubiales var dæmdur fyrir kynferðisbrot eftir að hafa kysst leikmanninn Jenni Hermoso gegn vilja hennar á verðlaunapalli eftir sigur Spánar á HM 2023. Hann fékk 8.395 punda sekt og má ekki nálgast Hermoso í 200 metra radíus, en hefur áfrýjað dómnum til hæstaréttar Spánar.

Atvikið vakti heimsathygli þegar Rubiales greip um klofið á sér sér áður en hann heilsaði drottningu Spánar og dóttur hennar á palli. Hann sagði af sér embætti í september 2023, þremur vikum eftir að hafa neitað því harðlega að gera það.

Atvikið má sjá hér að neðan.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Dæmdur kynferðisafbrotamaður hélt kynningu um bók sína – Frændi hans mætti með egg og allt varð vitlaust
433Sport
Fyrir 30 mínútum
Segir það hafa verið „andskoti stór mistök“ að fara til Chelsea
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Forráðamenn United sjá eftir því að hafa selt McTominay – Napoli smellir á hann verðmiða
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Þetta er það sem Ronaldo sagði við Heimi í reiðiskasti í kvöld
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Íþróttavikan: Keli og Viktor Unnar gera upp landsleikinn – Fínasta frammistaða en á sunnudaginn er allt undir
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Góður sigur hjá Íslandi í Lúxemborg
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Ronaldo reiður Heimi Hallgrímssyni í kvöld : Fékk rautt spjald fyrir að slá til manns – Labbaði svo að Heimi og skammaði hann
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Frakkar gerðu Íslandi góðan greiða – Jafntefli dugar á sunnudag gegn Úkraínu

Mest lesið

Þetta er það sem Ronaldo sagði við Heimi í reiðiskasti í kvöld
Ronaldo reiður Heimi Hallgrímssyni í kvöld : Fékk rautt spjald fyrir að slá til manns – Labbaði svo að Heimi og skammaði hann
Íslenskir öryrkjar erlendis verulega ósáttir við jólabónusarfrumvarp Ingu – „Virkilega ósanngjarnt og sárt“
Dagný send í leyfi frá störfum sem skólastjóri – Ráðin fyrir aðeins ári á umdeildan hátt
Karen lifði við ágæt lífsgæði en kemst nú varla fram úr rúminu – „Læknirinn yppti leiður öxlum og sagði að því miður gæti hann ekkert gert“

Nýlegt

Karen lifði við ágæt lífsgæði en kemst nú varla fram úr rúminu – „Læknirinn yppti leiður öxlum og sagði að því miður gæti hann ekkert gert“
Sláandi skýrsla skekur Bretland – Fyrrum fangavörður talinn vera einn versti níðingur í sögu landsins
Missti 77 kíló án Ozempic – Fann síðan eitthvað í handarkrikanum
Unglingsstúlka sagðist ofsótt af konudraugi — Síðan fannst hauskúpa konu í Hello Kitty dúkku
Ásakanir um einelti á árshátíð laganema í HR – „Þetta var mjög niðurlægjandi“
Yfirgaf United í fússi og fékk harkalegar móttökur frá mörgum í gær
Íslenskir öryrkjar erlendis verulega ósáttir við jólabónusarfrumvarp Ingu – „Virkilega ósanngjarnt og sárt“
Opinberar hvað hann sagði við Albert í morgun – Áhugavert í ljósi þess sem svo gerðist
Sjáðu hjartnæmt myndband KSÍ til heiðurs Jóa Berg – Stjarna Manchester United búinn að deila því
Jóhann Berg einlægur eftir magnaðan áfanga – „Mikill heiður fyrir mig og mína fjölskyldu, ég er ótrúlega stoltur“
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Sjáðu hjartnæmt myndband KSÍ til heiðurs Jóa Berg – Stjarna Manchester United búinn að deila því
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum

Jóhann Berg einlægur eftir magnaðan áfanga – „Mikill heiður fyrir mig og mína fjölskyldu, ég er ótrúlega stoltur“

Jóhann Berg einlægur eftir magnaðan áfanga – „Mikill heiður fyrir mig og mína fjölskyldu, ég er ótrúlega stoltur“
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Arnar varar menn við eftir leik – „Hefði verið dauðadómur“
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Þetta hafði þjóðin að segja um kvöldið – „Bend it like Berg!“
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum

Einkunnir leikmanna Íslands eftir gott kvöld í Bakú – Frábær á sögulegu kvöldi

Einkunnir leikmanna Íslands eftir gott kvöld í Bakú – Frábær á sögulegu kvöldi
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum

Sannfærandi hjá Strákunum okkar – Úrslitaleikur framundan í Póllandi

Sannfærandi hjá Strákunum okkar – Úrslitaleikur framundan í Póllandi
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Liverpool á eftir fyrrum leikmanni Arsenal
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Solskjær ráðinn í áhugavert starf

Solskjær ráðinn í áhugavert starf
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Fjögurra ára gömul spá virts tímarits um byrjunarlið Englands eldist misvel
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Stuðningsmaður Tottenham handtekinn eftir dónaskap í garð Mason Mount
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Svona er byrjunarlið Íslands í kvöld – Jóhann Berg spilar sinn 100. landsleik

Svona er byrjunarlið Íslands í kvöld – Jóhann Berg spilar sinn 100. landsleik
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Solskjær útskýrir af hverju Sancho komst ekki á flug hjá United – Fékk slæma eyrnabólgu

Solskjær útskýrir af hverju Sancho komst ekki á flug hjá United – Fékk slæma eyrnabólgu
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Lögsækja Manchester United vegna starfsmanns sem sakaður er um barnaníð
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Hóta lögsókn ef enska deildin gerir þessar breytingar – „Okkur líður eins og við séum að ganga sofandi inn í stórslys“
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Magnús Daði fór á reynslu til Bayern – Faðir hans fyrrum landsliðsmaður Íslands

Magnús Daði fór á reynslu til Bayern – Faðir hans fyrrum landsliðsmaður Íslands
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Staðfesta hvernig Evrópumótið 2028 verður – Byrjað í Cardiff og úrslitaleikurinn á Wembley
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Slekkur á hljóðinu þegar misgáfulegir sérfræðingar ræða málin – Elskar þó einn þeirra
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Fyrrum stjarna Chelsea með þung orð um Amorim
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Farnir að nota skó sem eiga að gera kraftaverk fyrir heilann á þér

Farnir að nota skó sem eiga að gera kraftaverk fyrir heilann á þér
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Opnar sig um alvarlegan alkóhólisma – Mætti reglulega fullur til vinnu

Opnar sig um alvarlegan alkóhólisma – Mætti reglulega fullur til vinnu
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
United sagt fylgjast vel með pirruðum leikmanni Dortmund
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Forsetinn tjáir sig um lífstíl Lamine Yamal

Forsetinn tjáir sig um lífstíl Lamine Yamal
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Fimm stórstjörnur afar ósáttar – Nýjar aðferðir farið öfugt ofan í þá
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Toney spenntur fyrir heimkomu – HM spilar inn í
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Hjörvar heyrði samtal Haaland við samlanda sinn um síðustu helgi og segir frá því sem var sagt

Hjörvar heyrði samtal Haaland við samlanda sinn um síðustu helgi og segir frá því sem var sagt
433Sport
Í gær

Doku var nálægt því að ganga í raðir Liverpool – Samtal við goðsögn félagsins spilaði inn í að hann gerði það ekki

Doku var nálægt því að ganga í raðir Liverpool – Samtal við goðsögn félagsins spilaði inn í að hann gerði það ekki
433Sport
Í gær
Liverpool að skoða lausn til að missa Konate ekki frítt
433Sport
Í gær
Ingi ráðinn til KSÍ