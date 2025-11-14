Dæmdur kynferðisafbrotamaður hélt kynningu um bók sína – Frændi hans mætti með egg og allt varð vitlaust

Ótrúlegt atvik átti sér stað á Spáni þegar Luis Rubiales, fyrrverandi forseti spænska knattspyrnusambandsins, hélt kynningu og var ráðist á hann með eggjum af eigin frænda á kynningu bókar sinnar.
Rubiales, sem var nýlega dæmdur fyrir kynferðislega áreitni vegna hinnar frægu „Kissgate“-hneykslismála eftir Heimsmeistaramót kvenna, var staddur á viðburði þegar árásarmaðurinn nálgaðist hann og grýtti í hann eggjum úr stuttu færi.
Sjónvarpsmyndir sýna augnablikið þegar þrjú egg fljúga í átt að Rubiales, eitt lendir á baki hans og annað á hendinni þegar hann reynir að slá það frá sér. Að sögn vitna hrópaði árásarmaðurinn: „Ekki hafa áhyggjur, ekkert er að gerast,“ áður en hann hóf árásina.
Rubiales virtist ætla að hlaupa að manninum en var stöðvaður af öryggisvörðum. Síðar var staðfest að árásarmaðurinn væri frændi hans.
„Sem betur fer var mér haldið aftur. Ég vissi ekki hvort hann væri vopnaður. Ég sá barnshafandi konu með tvö börn og hugsaði um þau,“ sagði Rubiales síðar. „
Mér er alveg sama þó að verið sé að henda eggjum í mig.“
Rubiales var dæmdur fyrir kynferðisbrot eftir að hafa kysst leikmanninn Jenni Hermoso gegn vilja hennar á verðlaunapalli eftir sigur Spánar á HM 2023. Hann fékk 8.395 punda sekt og má ekki nálgast Hermoso í 200 metra radíus, en hefur áfrýjað dómnum til hæstaréttar Spánar.
Atvikið vakti heimsathygli þegar Rubiales greip um klofið á sér sér áður en hann heilsaði drottningu Spánar og dóttur hennar á palli. Hann sagði af sér embætti í september 2023, þremur vikum eftir að hafa neitað því harðlega að gera það.
Atvikið má sjá hér að neðan.
