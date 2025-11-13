United sagt fylgjast vel með pirruðum leikmanni Dortmund

Karim Adeyemi gæti verið á leið frá Borussia Dortmund og óvissan um framtíð hans hefur vakið athygli Manchester United, samkvæmt þýskum miðlum.
Hinn 23 ára gamli sóknarmaður hefur átt erfiðan tíma bæði innan og utan vallar síðustu vikur. Hann hefur hvorki skorað né lagt upp mark síðan í september og samband hans við þjálfarann Niko Kovac hefur farið versnandi, sem endaði í opinberum árekstri.
Þann 25. október henti Adeyemi vatnsbrúsa í átt að varamannabekknum þegar hann var tekinn af velli í 1-0 sigri á Köln. Kovac gagnrýndi viðbrögðin og sagði þau óásættanleg af leikmanni á þessum aldri.
Í 1-1 jafntefli Dortmund gegn Hamburg um helgina sást svo áframhaldandi pirringur og Kovac virtist augljóslega óánægður með ákvarðanatöku Adeyemi áður en hann var tekinn útaf á 66. mínútu.
Samkvæmt Bild eru nú hafnar viðræður um framtíð leikmannsins. Samningur hans rennur út árið 2027 og umboðsmaður hans krefst nýs langtímasamnings með 70 milljóna punda riftunarákvæði, eitthvað sem Dortmund setur sjaldnast í samninga, en gæti gert undantekningu í þessu tilfelli.
Manchester United er sagt fylgjast grannt með stöðunni. Adeyemi hefur nýlega gengið til liðs við umboðsmanninn Jorge Mendes, sem hefur sterk tengsl við Old Trafford og hefur séð um skipti leikmanna á borð við Leny Yoro og Manuel Ugarte.
Adeyemi hefur skorað 29 mörk og lagt upp 22 í 121 leik fyrir Dortmund.