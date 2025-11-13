fbpx
Fimmtudagur 13.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Stuðningsmaður Tottenham handtekinn eftir dónaskap í garð Mason Mount

90 Mínútur

Íþróttavikan: Bjarni Helga og Elvar Geir – Landsliðsval og dramatík á bak við tjöldin í íslenska boltanum

433
433Sport

Svona er byrjunarlið Íslands í kvöld – Jóhann Berg spilar sinn 100. landsleik

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 13. nóvember 2025 15:32

Mynd/KSÍ

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Byrjunarlið Arnars Gunnlaugssonar fyrir leikinn gegn Aserbaísjan ytra í undankeppni HM hefur verið opinberað.

Um afar mikilvægan leik er að ræða. Sigur þýðir líklega að Íslandi dugir jafntefli gegn Úkraínu í lokaleik undankeppninnar til að ná umspilssæti.

Arnar gerir þrjár breytingar frá síðasta leik við Frakkland, en Jóhann Berg Guðmundsson, Kristian Nökkvi Hlynsson og Andri Lucas Guðjohnsen koma inn fyrir Daníel Tristan Guðjohnsen, Loga Tómasson og Sævar Atla Magnússon.

Byrjunarlið Íslands
Elías Rafn Ólafsson

Guðlaugur Victor Pálsson
Sverrir Ingi Ingason
Daníel Leó Grétarsson
Mikael Egill Ellertsson

Jóhann Berg Guðmundsson
Ísak Begmann Jóhannesson
Hákon Arnar Haraldsson
Kristian Hlynsson

Andri Lucas Guðjohnsen
Albert Guðmundsson

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Svona er byrjunarlið Íslands í kvöld – Jóhann Berg spilar sinn 100. landsleik
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Stuðningsmaður Tottenham handtekinn eftir dónaskap í garð Mason Mount
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Solskjær útskýrir af hverju Sancho komst ekki á flug hjá United – Fékk slæma eyrnabólgu
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Lögsækja Manchester United vegna starfsmanns sem sakaður er um barnaníð
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Hóta lögsókn ef enska deildin gerir þessar breytingar – „Okkur líður eins og við séum að ganga sofandi inn í stórslys“
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Magnús Daði fór á reynslu til Bayern – Faðir hans fyrrum landsliðsmaður Íslands
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Staðfesta hvernig Evrópumótið 2028 verður – Byrjað í Cardiff og úrslitaleikurinn á Wembley
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Slekkur á hljóðinu þegar misgáfulegir sérfræðingar ræða málin – Elskar þó einn þeirra

Mest lesið

Karen lifði við ágæt lífsgæði en kemst nú varla fram úr rúminu – „Læknirinn yppti leiður öxlum og sagði að því miður gæti hann ekkert gert“
Missti 77 kíló án Ozempic – Fann síðan eitthvað í handarkrikanum
Segir lík Geirfinns hafa verið flutt í bíl Svanbergs
„Hann verður gleymdur, sköllóttur og feitur fljótlega“
Múlaborgarmálið: Braut Hannes gegn fleiri börnum?

Nýlegt

Missti 77 kíló án Ozempic – Fann síðan eitthvað í handarkrikanum
Unglingsstúlka sagðist ofsótt af konudraugi — Síðan fannst hauskúpa konu í Hello Kitty dúkku
Ásakanir um einelti á árshátíð laganema í HR – „Þetta var mjög niðurlægjandi“
„Ég svaf hjá öðrum manni nóttina fyrir brúðkaupið og giftist samt“
Ferðamaður segir frá raunum sínum á Íslandi – Vandræðin byrjuðu fyrir alvöru þegar lögreglan fór af vettvangi
Hamborgartré ársins fundið við endimörk Skorradals – Nú mega jólin koma!
Slekkur á hljóðinu þegar misgáfulegir sérfræðingar ræða málin – Elskar þó einn þeirra
Malaga-fanginn ofsótti Sigmund Erni – „Sagði eitt sinn að hann vissi á hvaða leikskóla börnin mín væru“
Fyrrum stjarna Chelsea með þung orð um Amorim
Rúmlega 4 þúsund Barnabónus pakkar afhentir nýbökuðum foreldrum
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Opnar sig um alvarlegan alkóhólisma – Mætti reglulega fullur til vinnu
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

United sagt fylgjast vel með pirruðum leikmanni Dortmund

United sagt fylgjast vel með pirruðum leikmanni Dortmund
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Forsetinn tjáir sig um lífstíl Lamine Yamal
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Fimm stórstjörnur afar ósáttar – Nýjar aðferðir farið öfugt ofan í þá
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Toney spenntur fyrir heimkomu – HM spilar inn í

Toney spenntur fyrir heimkomu – HM spilar inn í
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Hjörvar heyrði samtal Haaland við samlanda sinn um síðustu helgi og segir frá því sem var sagt

Hjörvar heyrði samtal Haaland við samlanda sinn um síðustu helgi og segir frá því sem var sagt
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Doku var nálægt því að ganga í raðir Liverpool – Samtal við goðsögn félagsins spilaði inn í að hann gerði það ekki
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Liverpool að skoða lausn til að missa Konate ekki frítt

Liverpool að skoða lausn til að missa Konate ekki frítt
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Ingi ráðinn til KSÍ
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Manchester United til í að taka slaginn við Frakkana
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Undirbúa það að funda með Lewandowski á næstunni

Undirbúa það að funda með Lewandowski á næstunni
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Arsenal að ráða mann sem hefur náð ótrúlegum árangri – Uppgötvaði Kvaratskhelia og fleiri góða

Arsenal að ráða mann sem hefur náð ótrúlegum árangri – Uppgötvaði Kvaratskhelia og fleiri góða
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
„Hann verður gleymdur, sköllóttur og feitur fljótlega“
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Naumt tap hjá Blikum gegn Dönunum
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Sér ekki eftir að hafa hleypt Messi burt og útilokar endurkomu

Sér ekki eftir að hafa hleypt Messi burt og útilokar endurkomu
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Virtur blaðamaður varpar sprengju um Guardiola
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Elvar rak upp stór augu er hann skoðaði aðstæður í Bakú – Gæti orðið óþægilegt fyrir Arnar
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Staðfestir að hann muni ekki tala við Trump ef hann treður sér aftur í sviðsljósið í sumar
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Settu sig í samband við KR en fengu þennan verðmiða í andlitið

Settu sig í samband við KR en fengu þennan verðmiða í andlitið
433Sport
Í gær

U21 árs landsliðið í fullu fjöri á morgun

U21 árs landsliðið í fullu fjöri á morgun
433Sport
Í gær
Vissi að ferilinn væri á enda þegar hann ræddi um Tony Adams við samherja sinn
433Sport
Í gær

Vonast til að úrslitaleikur HM fari fram á nýjum heimavelli United

Vonast til að úrslitaleikur HM fari fram á nýjum heimavelli United
433Sport
Í gær
Ronaldo mætti með nýjasta úrið sitt í viðtal – Kostar 183 milljónir
433Sport
Í gær
Fyrrum njósnari United hjólar í félagið fyrir þessi mistök – Seldu leikmann á smáaur sem spilar með einu besta liði í heimi í dag
433Sport
Í gær

Arnar Gunnlaugs í Bakú – „Við kærum kannski ef úrslitin verða okkur ekki hagstæð“

Arnar Gunnlaugs í Bakú – „Við kærum kannski ef úrslitin verða okkur ekki hagstæð“
433Sport
Í gær

Gæti þurft að hætta eftir að hafa misst meðvitund og hjartavandamál var greint

Gæti þurft að hætta eftir að hafa misst meðvitund og hjartavandamál var greint
433Sport
Í gær
Tjáir sig í fyrsta skipti eftir að öryggisvörður tók hann hálstaki um helgina
433Sport
Í gær
Opnar sig um drykkjuvandamál sín – Setti flöskuna á hilluna í sumar