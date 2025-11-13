Hóta lögsókn ef enska deildin gerir þessar breytingar – „Okkur líður eins og við séum að ganga sofandi inn í stórslys“

Hugmyndir um nýtt launaþak í ensku úrvalsdeildinni gætu haft alvarlegar lagalegar afleiðingar, þar sem leikmannasamtökin PFA hóta að höfða mál gegn deildinni verði tillagan samþykkt.
Aðildarfélögin munu innan skamms greiða atkvæði um svokallað anchoring-kerfi, sem myndi takmarka útgjöld hvers félags við ákveðna margföldun af þeirri upphæð sem botnliðið fær í sjónvarps og verðlaunafé.
Reglan kæmi ofan á ný „squad cost ratio“-ákvæði sem þegar hafa verið kynnt. Þar má aðeins eyða ákveðni upphæð af tekjum í leikmenn, laun og annað slíkt.
Samkvæmt Daily Mail eru bæði Manchester-liðin alfarið mótfallin kerfinu.
Þau telja að það muni veikja enska boltann, fæla stærstu stjörnurnar frá deildinni og rýra stöðu hennar sem stærstu og sterkustu deildar heims. Aðrir óttast að breytingin muni hafa ruðningsáhrif á Championship og gera nýliðum enn erfiðara fyrir að halda sér uppi.
„Þetta mun drepa stöðu okkar sem besta deild í heimi og öll þau verðmæti sem hún skapar,“ sagði einn stjórnandi.
„Okkur líður eins og við séum að ganga sofandi inn í stórslys.“
Í yfirlýsingu sem PFA sendi Daily Mail varaði sambandið ensku úrvalsdeildina við því að samþykkja tillöguna og boðaði harða baráttu ef hún verður leidd í lög.