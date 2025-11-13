fbpx
Fimmtudagur 13.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Fyrrum stjarna Chelsea með þung orð um Amorim

90 Mínútur

Íþróttavikan: Bjarni Helga og Elvar Geir – Landsliðsval og dramatík á bak við tjöldin í íslenska boltanum

433
433Sport

Farnir að nota skó sem eiga að gera kraftaverk fyrir heilann á þér

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 13. nóvember 2025 11:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Enska landsliðið telur að það hafi fengið forskot á mótherja sína á HM með sérhönnuðum inniskóm.

Leikmenn Thomas Tuchels hafa sést ganga um í nýjum „Mind001“ skóm frá Nike, styrktaraðila liðsins, sem eiga samkvæmt framleiðanda að auka einbeitingu og andlega skerpu leikmanna.

Skórnir minna á litrík inniskó og kosta um 80 pund, en Nike segir að þeir bæti undirbúning fyrir leik með hugarörvandi tækni með því að tengja nema í iljunum við viðtaka í heilanum.

Tuchel sjálfur sem var ekki í skónum þegar hann mætti á fjölmiðlafund, virðist þó efins.

„Ég veit lítið um þessa skó,“ sagði hann.

„Þeir sögðu mér að þeir gætu einbeitt sér betur á fundum ef þeir væru í þeim, og ég vona að þeir trúi því. Kannski er það mikilvægasta að þeir trúi. Ég þekki ekki vísindin á bak við þetta. Þeir eru mjög spenntir að útskýra þetta fyrir mér, en ég hef ekki fundið tíma til að kafa í það. En allir leikmennirnir eru í þeim.“

Tuchel nýtir sjálfur hugleiðslu og öndunartækni til að undirbúa sig fyrir leiki, aðferðir sem hann tileinkaði sér í þýsku deildinni snemma á ferlinum.

„Ég trúi 100% á jákvæða hugsun,“ sagði hann. „Hugleiðsla hjálpar mér að halda aga, ég ætti að gera það daglega, helst tvisvar á dag.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Farnir að nota skó sem eiga að gera kraftaverk fyrir heilann á þér
433Sport
Fyrir 59 mínútum
Fyrrum stjarna Chelsea með þung orð um Amorim
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Opnar sig um alvarlegan alkóhólisma – Mætti reglulega fullur til vinnu
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
United sagt fylgjast vel með pirruðum leikmanni Dortmund
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Forsetinn tjáir sig um lífstíl Lamine Yamal
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Fimm stórstjörnur afar ósáttar – Nýjar aðferðir farið öfugt ofan í þá
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Toney spenntur fyrir heimkomu – HM spilar inn í
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Hjörvar heyrði samtal Haaland við samlanda sinn um síðustu helgi og segir frá því sem var sagt

Mest lesið

Segir lík Geirfinns hafa verið flutt í bíl Svanbergs
Sigurður hjólar í Kveik – „Þetta eru ekki ýkjur heldur beinlínis ósannar fullyrðingar“
Múlaborgarmálið: Hannes ákærður fyrir tvö brot gegn einu barni
Harpa lýsir eftir syni sínum – Ekkert spurst til hans síðan í ágúst
Opnar sig um drykkjuvandamál sín – Setti flöskuna á hilluna í sumar

Nýlegt

Unglingsstúlka sagðist ofsótt af konudraugi — Síðan fannst hauskúpa konu í Hello Kitty dúkku
Ásakanir um einelti á árshátíð laganema í HR – „Þetta var mjög niðurlægjandi“
„Ég svaf hjá öðrum manni nóttina fyrir brúðkaupið og giftist samt“
Ferðamaður segir frá raunum sínum á Íslandi – Vandræðin byrjuðu fyrir alvöru þegar lögreglan fór af vettvangi
Hrottaleg saga ungs pars skekur Texas- „Við leggjum af stað í dögun“
Lesið upp fyrir ketti í dag!
Fimm stórstjörnur afar ósáttar – Nýjar aðferðir farið öfugt ofan í þá
Toney spenntur fyrir heimkomu – HM spilar inn í
Sigrún Eldjárn opnar bókakonfektið í kvöld
Adele reynir fyrir sér á nýjum vettvangi
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Ingi ráðinn til KSÍ
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum

Manchester United til í að taka slaginn við Frakkana

Manchester United til í að taka slaginn við Frakkana
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Undirbúa það að funda með Lewandowski á næstunni
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Arsenal að ráða mann sem hefur náð ótrúlegum árangri – Uppgötvaði Kvaratskhelia og fleiri góða
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

„Hann verður gleymdur, sköllóttur og feitur fljótlega“

„Hann verður gleymdur, sköllóttur og feitur fljótlega“
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Naumt tap hjá Blikum gegn Dönunum

Naumt tap hjá Blikum gegn Dönunum
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Sér ekki eftir að hafa hleypt Messi burt og útilokar endurkomu
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Virtur blaðamaður varpar sprengju um Guardiola

Virtur blaðamaður varpar sprengju um Guardiola
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Elvar rak upp stór augu er hann skoðaði aðstæður í Bakú – Gæti orðið óþægilegt fyrir Arnar
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Staðfestir að hann muni ekki tala við Trump ef hann treður sér aftur í sviðsljósið í sumar
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Settu sig í samband við KR en fengu þennan verðmiða í andlitið

Settu sig í samband við KR en fengu þennan verðmiða í andlitið
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

U21 árs landsliðið í fullu fjöri á morgun

U21 árs landsliðið í fullu fjöri á morgun
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Vissi að ferilinn væri á enda þegar hann ræddi um Tony Adams við samherja sinn
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Vonast til að úrslitaleikur HM fari fram á nýjum heimavelli United
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Ronaldo mætti með nýjasta úrið sitt í viðtal – Kostar 183 milljónir

Ronaldo mætti með nýjasta úrið sitt í viðtal – Kostar 183 milljónir
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Fyrrum njósnari United hjólar í félagið fyrir þessi mistök – Seldu leikmann á smáaur sem spilar með einu besta liði í heimi í dag
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Arnar Gunnlaugs í Bakú – „Við kærum kannski ef úrslitin verða okkur ekki hagstæð“
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Gæti þurft að hætta eftir að hafa misst meðvitund og hjartavandamál var greint
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Tjáir sig í fyrsta skipti eftir að öryggisvörður tók hann hálstaki um helgina

Tjáir sig í fyrsta skipti eftir að öryggisvörður tók hann hálstaki um helgina
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Opnar sig um drykkjuvandamál sín – Setti flöskuna á hilluna í sumar

Opnar sig um drykkjuvandamál sín – Setti flöskuna á hilluna í sumar
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Sást í fyrsta sinn í marga mánuði – Bíður niðurstöðu um hvort hann hafi fallið á lyfjaprófi
433Sport
Í gær

Segir FH ekki hafa haft efni á því að kaupa Dag Fjeldsted – Snýr aftur til Breiðabliks

Segir FH ekki hafa haft efni á því að kaupa Dag Fjeldsted – Snýr aftur til Breiðabliks
433Sport
Í gær
Yfirmaður dómaramála kveður upp stóra dóm yfir Van Dijk markinu
433Sport
Í gær
Fyrrum leikmaður United lögsækir félagið – Telur vanrækslu hafa átt sér stað
433Sport
Í gær

Arsenal fær að færa leik sinn til að minnka álagið í kringum jólin

Arsenal fær að færa leik sinn til að minnka álagið í kringum jólin
433Sport
Í gær

Myndband náðist þegar lögreglan skarst í leikinn – Grunaði maka sinn um framhjáhald og hafði rétt fyrir sér

Myndband náðist þegar lögreglan skarst í leikinn – Grunaði maka sinn um framhjáhald og hafði rétt fyrir sér
433Sport
Í gær
Rooney talar um ömurleg kaup United í gegnum árin og nefnir þrjú nöfn
433Sport
Í gær
Slæmar fréttir af Ödegaard frá Noregi