Manchester United til í að taka slaginn við Frakkana

Manchester United er til í að taka slaginn við Lyon um Endrick, ungstirni Real Madrid, samkvæmt breska miðlum Standard.
Endrick hefur ekki fengið stórt hlutverk frá því hann kom til Real Madrid fyrir síðustu leiktíð, ekki batnaði það með komu Xabi Alonso í sumar.
Brasilíumaðurinn vill fá spiltíma fyrir HM vestan hafs næsta sumar og til þess þarf hann að fara á láni í janúar.
Real Madrid er til í að leyfa Endrick að fara á láni og Lyon hefur þótt langlíklegasti áfangastaðurinn undanfarnar vikur.
United vill hins vegar auka breiddina fram á við og gæti reynt að lokka Endrick á Old Trafford.