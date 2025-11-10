Hjólar í Florian Wirtz – „Hann leit út eins og lítill strákur á vellinum“

Gary Neville segir að Florian Wirtz sé orðinn áhyggjuefni og vandamál hjá Liverpool eftir 3-0 tap liðsins gegn Manchester City um helgina.
Liverpool hefur nú tapað fimm af síðustu sex deildarleikjum og er liðið í vandræðum bæði varnarlega og sóknarlega.
Wirtz, sem kom frá Bayer Leverkusen í sumar fyrir 116 milljónir punda, hefur átt erfitt uppdráttar í ensku úrvalsdeildinni. Hann hefur enn náð að skora mark eða koma með stoðsendingu í 11 leikjum og átti lítinn þátt í leiknum á Etihad.
Neville sagði í hlaðvarpi sínu að þolinmæðin væri að klárast. „Við höfum verið að fara mjúkt í gagnrýni á hann, sagt að hann sé ungur og þurfi að aðlagast nýju landi. En hann kostaði 120 milljónir punda, hann verður að standa upp og sýna eitthvað,“ sagði hann.
„Hann hefur augljóslega hæfileika og er tæknilega góður, en það var gjörsamlega keyrt yfir hann af Matheus Nunes og fleiri leikmönnum City. Hann leit út eins og lítill strákur á vellinum. Þetta er vandamál fyrir Liverpool.“
Neville sagði þó að Liverpool yrði að halda áfram að spila honum. „Þeir verða að finna leið til að byggja upp hörku og sjálfstraust hjá honum. Þeir verða að halda áfram en þeir verða að fá meira frá honum.“