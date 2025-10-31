Real Madrid öruggir á því að þeir hafi betur gegn Liverpool – Yrði áfall á Anfield

Real Madrid eru sagðir sannfærðir um að tryggja sér undirritun Marc Guehi á frjálsri sölu næsta sumar. Spænska stórveldið telur að fyrirliðinn hjá Crystal Palace vilji ganga til liðs við félaga sína úr enska landsliðinu, Jude Bellingham og Trent Alexander-Arnold, í Madríd eftir HM.
Guehi, 25 ára, var nálægt því að ganga til liðs við Liverpool á lokadegi félagaskiptagluggans í september, en samningurinn gekk ekki upp þegar Palace tókst ekki að finna varamann.
Nú hafa bæði Bayern München og Barcelona bæst í kapphlaupið um varnarmanninn.
Liverpool, sem hafa átt í erfiðleikum á þessu tímabili, eru að leita að öflugum miðverði í janúar, en Guehi hefur engan áhuga á að skipta lið á miðju tímabili.
Samningur Englendingsins við Palace rennur út næsta sumar og frá og með janúar má hann ræða við erlenda klúbba. Max Eberl, yfirmaður knattspyrnumála hjá Bayern, staðfesti nýverið að félagið væri að skoða markaðinn eftir miðvörðum.
Oliver Glasner, þjálfari Palace, hefur þegar viðurkennt að Guehi muni yfirgefa félagið þegar samningurinn rennur út og allt bendir til þess að framtíð hans sé í Madrid hjá Evrópumeisturunum fjórtánföldu.