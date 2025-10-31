Hafnaði þessum fjórum ensku liðum áður en hann valdi United

Kamerúnski landsliðsmaðurinn Bryan Mbeumo hafnaði fjórum félögum síðastliðið sumar áður en hann gekk í raðir Manchester United, ef marka má fréttir frá Englandi.
Mbeumo, sem kom frá Brentford fyrir 70 milljónir punda, hefur verið frábær í upphafi tímabilsins og leikið stórt hlutverk í batnandi gengi United undanfarið.
Samkvæmt fréttum í dag voru Arsenal, Liverpool, Tottenham og Newcastle öll á eftir leikmanninum eftir síðasta tímabil, þar sem hann skoraði 20 mörk og gaf sjö stoðsendingar í ensku úrvalsdeildinni.
Thomas Frank, sem nú stýrir Tottenham, reyndi að fá fyrrverandi lærisvein sinn til London og er talið að boðið þaðan hafi verið hærra en frá United. Nokkrir fundir með stjóranum Ruben Amorim voru þó nóg til að heilla Mbuemo.