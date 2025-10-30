Subbuskapur þegar kemur að kynlífi og þekktasta fólki í heimi – „Er ég að svitna, segðu mér að ég sé að svitna“

Vefsíðan Upshot hefur tekið saman nokkur ótrúleg hneyksli í kringum kynlíf, vændiskonur og allskonar dót tengt knattspyrnumönnum.
Allt tengist þetta kynlífi sem stundum er borgaði fyrir eða ósæmilegri hegðun sem flokka má sem kynferðislega og dónalega hegðun.
Margir af frægustu knattspyrnumönnum sögunnar koma fyrir í upprifjun UpShot sem fer yfir sviðið eins og lesa má hér að neðan.
Í sumarfrí í Ayia Napa eru Rio Ferdinand, Frank Lampard og Kieron Dyer þá ungir leikmenn með myndavélina á lofti, þeir taka upp mikið af kynlífsathöfnum í fríinu.
Myndavélinni var svo stolið en þar heyrðist. „Haltu áfram elskan, haltu áfram,“ sagði Frank Lampard við eina af þeim konum sem voru mættar á hótelið þeirra.
Allt þetta endaði í enskum blöðum og myndir af þeim félögum að stunda kynlíf fóru á flug.
Tveimur árum síðar eru myndir teknar af Wayne Rooney þá ungstirni í enskum fótbolta að yfirgefa þekkt hóruhús í Liverpool. Þessi 16 ára drengur borgaði 45 pund fyrir kynlíf með ömmu.
Martin Edwards, þá stjórnarformaður Manchester United, fær aðvörun frá lögreglu eftir að hafa kíkt undir klefa á kvennaklósettum á hóteli.
Stan Collymore fyrrum framherji Liverpool er gómaður á bílastæði þar sem frægt var að ókunnugt fólk hittist og stundaði kynlíf.
Collymore mætti á Range Rover bílnum sínum með einkanúmeri en sagðist heita John. Allt rataði þetta í blöðin.
Ensk götublöð koma upp um framhjáhald David Beckham með Rebecca Loos en hún var aðstoðarmaður fjölskyldunnar í Madríd.
„David var magnaður elskhugi,“ sagði Loos sem sagði frá því að Beckham hefði fært henni jarðaber í rúmið eftir kynlíf.
Ashley Cole og Jermaine Pennant leikmenn Arsenal gerast líka liðsfélagar í svefnherberginu og voru reglulega í trekant samant.
„Þetta var ítrekað, við vorum að gefa háa fimmu yfir bakið á stelpum, ítrekað,“ sagði Pennant.
Kynlífsmynband af Paul Jewell þá þjálfari Derby Counte fer í umferð en myndbandið var frá þeim tíma sem hann stýrði Wigan.
„Er ég að svitna, segðu mér að ég sé að svitna,“ heyrist í Jewell á myndbandinu en ljóshærð kona er þá bundin við rúmið.
Myndbandið endar á því að konan og Jewell njóta ásta á húddinu á Benz bifreið hans.
Hinn 19 ára gamli Micah Richards er tekinn upp brosandi í trekanti á salerni á hóteli.
Mikið fjaðrafok verður í kringum Richards vegna málsins.
Cristiano Ronaldo, Nani og Anderson þá leikmenn Manchester United borga fimm gleðikonum fyrir að koma í sundlaugina á heimili Ronaldo. Feitur og sköllóttur bílstjóri Ronaldo bættist í hópinn og var sagður skemma stemminguna.
Ein konan talaði um það að typpið á Nani væri skringilega vaxið.
Á meðan liðsfélagar hans voru með gleðikonur í sundlaug var Ryan Giggs að sofa hjá konu bróður síns, hann barnaði hana en þau nutu ásta í átta ár áður en allt komst upp.
Í Brasilíu fer hinn magnaði Ronaldo með þrjár gleðikonur á hótel en hann hafði hitt þær á skemmtistað. Lögreglan var skömmu síðar kölluð til þegar Ronaldo komst að því að allt væru þetta kynskiptingar.
John Terry fyrirliði Chelsea er gómaður við það að sofa hjá eiginkou Wayne Bridge og barnaði hann hana. Allt verður vitlaust og Bridge hættir í enska landsliðinu.
Avram Grant sem var á þessum tíma stjóri Portsmouth er gómaður við að yfirgefa nuddstofu sem þekkt var fyrir að veita ánægjulegan endi.
Grant neitaði fyrir það og sagðist hafa farið í nudd hjá eldri konu. Fáir keyptu þá útskýringu.