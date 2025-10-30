Manchester-félögin og Arsenal á meðal áhugasamra um eftirsóttan bita

Etta Eyong, framherji Levante, er sagður vilja yfirgefa félagið í janúar eftir gott gengi, þrátt fyrir að hafa aðeins gengið til liðs við það síðastliðið sumar.
Þessi 21 árs gamli Kamerúni hefur verið í flottu formi á tímabilinu, skorað sex mörk og lagt upp þrjú í öllum keppnum. Hefur það vakið athygli stórliða á borð við Real Madrid, Manchester City, Manchester United og Arsenal.
Samkvæmt Mundo Deportivo er klásúla í samningi hans upp á 30 milljónir evra fyrir spænsk félög og 40 milljónir evra fyrir erlend. Eyong kom til Levante frá Villarreal í ágúst og má ekki skipta aftur um félag á þessu tímabili, en vonast til að fara í sumar.
Barcelona reyndi þá að fá hann í sumar fyrir 10 milljónir evra en náði ekki að klára kaupin vegna fjárhagsreglna. Katalónar eru þó áfram mjög áhugasamir og sjá hann sem mögulegan arftaka Robert Lewandowski, sem gæti yfirgefið félagið næsta sumar.