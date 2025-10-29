Meiðslavandræði Tottenham aukast – Tíu leikmenn fjarverandi

Tottenham fer í kvöld í fjórðu umferð deildarbikarsins gegn Newcastle með aðeins 15 leikmenn úr aðalliði tilbúna til leik. Meiðslavandamál liðsins halda áfram að hrannast upp, og nú hefur Archie Gray bæst á meiðslalistann.
Gray, 19 ára miðjumaður sem einnig getur leikið í nokkrum stöðum á vellinum, er sagður vera frá í að minnsta kosti fjórar vikur vegna kálfameiðsla.
Hann fann fyrst fyrir verkjum í 0–0 jafntefli gegn Mónakó í Meistaradeildinni í síðustu viku og lék síðan með óþægindi gegn Everton um helgina. Skanni á mánudag staðfesti meiðslin.
Það er mikið áfall fyrir Gray, sem hafði vonast til að fá sjaldgæft tækifæri í byrjunarliðinu hjá Thomas Frank í leiknum í kvöld. Með fjarveru hans er fjöldi meiddra leikmanna í liði Tottenham orðinn tíu.
Fyrirliðinn Cristian Romero er enn að jafna sig eftir vöðvameiðsli, og dýrasti leikmaður félagsins, Dominic Solanke, hefur lítið spilað á tímabilinu vegna ökklavandamála. Þá hefur bakvörðurinn Destiny Udogie misst af síðustu þremur leikjum vegna hnémeiðsla.
Þrátt fyrir meiðslin ætlar Thomas Frank að stilla upp samkeppnishæfu liði þegar Tottenham reynir að tryggja sér sæti í átta liða úrslitum deildarbikarsins.