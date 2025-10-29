fbpx
Miðvikudagur 29.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Hörmungar Liverpool halda áfram – Arsenal, Chelsea og City áfram og Newcastle henti Tottenham úr leik

90 Mínútur

Íþróttavikan: Edda Sif og Gunni Birgis gera upp þétta fréttaviku – Matti Villa fer yfir ákvörðun sína

433
433Sport

Lék fyrsta landsleikinn 17 ára gömul – „Þetta var algjör draumur“

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 29. október 2025 21:02

Lesa nánar

Thelma Karen Pálmadóttir lék sinn fyrsta A-landsleik í kvöld, 17 ára gömul, í 3-0 sigri Íslands á Norður-Írlandi.

Ísland vann samanlagðan 5-0 sigur eftir 0-2 sigur ytra og heldur sæti sínu í A-deild Þjóðadeildarinnar. En hvernig var tilfinningin fyrir Thelmu?

„Hún var frábær, gæti ekki verið betri. Þetta var algjör draumur,“ sagði hún við 433.is eftir leik.

Thelma hefur auðvitað slegið í gegn með FH í Bestu deildinni hér heima einnig. „Þetta hafa verið skemmtilegir mánuðir, bæði með FH og svo þetta verkefni með landsliðinu.“

Thelma var ánægð með leikinn í kvöld og einvígið í heild. „Við erum fyrst og fremst sáttar með að klára verkefnið. Það var erfitt að brjóta þær en við vissum að við myndum finna markið.“

Viðtalið í heild er í spilaranum.

