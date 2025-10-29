Glódís með netta pillu: „Fyrst það er búið að eyða svona miklum peningum er svolítið skrýtið að það sé ekki hægt að nota völlinn“

„Heilt yfir var þetta vel spilaður leikur. Þetta var auðvitað svolítið skrýtið út af frestuninni og svona en við komum inn í þetta með mikilli fagmennsku, vorum klárar í verkefnið,“ sagði landsliðsfyrirliðinn Glódís Perla Viggósdóttir eftir öruggan 3-0 sigur Íslands á Norður-Írlandi í kvöld.
Leiknum var frestað um tæpan sólarhring og færður frá Laugardalsvelli á Þróttarvöll við hliðina á.
„Við höfum spilað í alls konar veðri og viðvörunum en leikjunum hefur aldrei verið frestað. Þetta var nýtt, við sögðum allar að dagurinn í gær hafi verið lengsti dagur lífs okkar en það var gott að klára þetta.
Auðvitað hefði ég viljað spila á Laugardalsvelli. Fyrst það er búið að eyða svona miklum peningum í að skipta um gras er svolítið skrýtið að það sé ekki hægt að nota völlinn í fyrsta sinn sem kemur smá vont veður,“ sagði Glódís og hló, en ráðist var í miklar framkvæmdir á Laugardalsvelli síðasta vetur.
