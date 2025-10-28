fbpx
Þriðjudagur 28.október 2025

Þetta í fari Salah og Van Dijk er áhyggjuefni fyrir Liverpool að mati Wayne Rooney

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 28. október 2025 08:30

Wayne Rooney, fyrrum leikmaður Manchester United og enska landsliðsins, hefur sett spurningamerki við leiðtogana innan liðs Liverpool eftir slæma byrjun liðsins á tímabilinu.

Liverpool tapaði 3-2 fyrir Brentford á laugardagskvöldið og var það fjórði tapleikurinn í röð í ensku úrvalsdeildinni. Liðið hefur einnig tapað á móti Manchester United, Chelsea og Crystal Palace undanfarið.

Arne Slot og leikmenn hans, sem eru ríkjandi meistarar í ensku úrvalsdeildinni, sitja nú í sjöunda sæti deildarinnar og eru sjö stigum á eftir toppliði Arsenal.

Rooney ræddi stöðu Liverpool í hlaðvarpi sínu The Wayne Rooney Show og sagði ástandið vekja áhyggjur. „Fyrir þremur eða fjórum vikum sá enginn þetta fyrir,“ sagði Rooney.

„Þetta hefur komið hratt og það hefur slegið þá illa. Þeir virðast eiga í erfiðleikum með að finna lausn.“

Rooney bendir á að nú sé mikilvægt að leiðtogar liðsins stígi upp. Hann nefnir sérstaklega Virgil van Dijk og Mohamed Salah, sem báðir skrifuðu undir nýja samninga á dögunum.

„Van Dijk og Salah eru helstu lykilmenn liðsins, en mér finnst þeir ekki hafa leitt liðið á vellinum í vetur, hvorki með frammistöðu né líkamstjáningu,“ sagði hann.

„Líkamstjáning segir mikið og nú er eitthvað öðruvísi hjá þeim. Ef þeir sýna ekki rétta orku, þá hefur það áhrif á alla hina.“

Liverpool mætir Crystal Palace í deildarbikarnum á miðvikudag áður en liðið mætir Aston Villa í deildinni um helgina.

433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Talar um vírus í liði Liverpool – Segir að Slot verði að henda þessum úr liðinu

