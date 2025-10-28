Ratcliffe mun ekki leyfa Amorim að sækja stórstjörnuna

Samkvæmt Mirror hafnaði Sir Jim Ratcliffe, stór eigandi í Manchester United, möguleikanum á að fá pólska framherjann Robert Lewandowski, þrátt fyrir áhuga knattspyrnustjórans Ruben Amorim.
Lewandowski, sem er 37 ára, rennur út á samningi sínum við Barcelona í lok tímabilsins og hefði því verið fáanlegur á frjálsri sölu. Ratcliffe hefur þó gripið inn í og stöðvað hugsanlegt tilboð þar sem laun leikmannsins, um 540 þúsund pund á viku, eru langt yfir því sem félagið er tilbúið að greiða.
Þetta er liður í nýrri stefnu United undir stjórn Ratcliffe og INEOS, þar sem áhersla er lögð á að forðast að semja við hátt launaða leikmenn á lokaskeiði ferilsins og í staðinn fjárfesta í yngri leikmönnum til framtíðar.
United endurnýjaði sóknarlínu sína í sumar með því að fá þá Bryan Mbuemo, Matheus Cunha og Benjamin Sesko, sem allir gegna nú lykilhlutverki á Old Trafford.