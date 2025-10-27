fbpx
Mánudagur 27.október 2025

Svartnætti yfir Carragher – „Nú verða alvarlegar spurningar bornar fram"

Eftir hneyksli í barnaafmæli vakti klæðnaður hennar aftur mikla undrun – Sjáðu myndirnar

433
Mánudaginn 27. október 2025 19:30

Diletta Leotta, þekkt sjónvarpskona DAZN og einn helsti kynnir Serie A-deildarinnar, vakti mikla athygli um helgina fyrir fataval sitt í Fuoriclasse-þættinum á Ítalíu.

Leotta, sem er í sambandi við markvörðinn Loris Karius, hefur lengi verið ein vinsælasta íþróttafréttakona Ítalíu, en nýjustu myndir sem hún deildi á Instagram leiddu til umtalsverðrar umræðu meðal áhorfenda.

Leotta birti ljósmyndir bæði úr stúdíóinu og úr útsendingunni þar sem hún var klædd í þröngan, svartan kjól. Margir fylgjendur hennar hrósuðu henni fyrir útlit og fagmennsku og lýstu henni sem stórkostlegri og fallegri.

Hins vegar var einnig ákveðinn hópur á meðal athugasemda sem gagnrýndi klæðavalið. Sumir töldu að kjóllinn væri óþarflega opinn og spurðu hvort slíkt útlit samræmdist starfi íþróttafréttamanns. Annar gagnrýnandi velti fyrir sér hvort útlit hennar skyggði á fagmennsku hennar.

Diletta hefur áður brugðist við slíkum umræðum og sagt að hún vilji bæði sýna persónulegan stíl og ræða knattspyrnu af alvöru. Hún hélt áfram eins og ekkert hefði í skorist og fór strax aftur í vinnuna eftir þáttinn, þar sem hún sinnir áfram stærstu leikjum Serie A.

Fyrr í ár vakti útlit Leotta athygli en þá mætti hún léttklædd í afmæli hjá barninu sína. Meira um það hérna.

