fbpx
Mánudagur 27.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Svartnætti yfir Carragher – „Nú verða alvarlegar spurningar bornar fram“

90 Mínútur

Íþróttavikan: Edda Sif og Gunni Birgis gera upp þétta fréttaviku – Matti Villa fer yfir ákvörðun sína

433
433Sport

Danski draumaprinsinn á Hlíðarenda: Endurhæfingin á réttu róli eftir áfallið í ágúst – „Ég er mjög stoltur, svona verðlaun gleðja“

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 27. október 2025 20:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Danski framherjinn, Patrick Pedersen, skrifaði sig á spjöld sögunnar í sumar þegar hann varð markahæsti leikmaður í sögu efstu deildar á Íslandi. Allt stefndi í draumatímabil framherja Vals þegar hann sleit hásin í úrslitum bikarsins.

Pedersen hafði þá slegið markamet Tryggva Guðmundssonar í efstu deild og var á góðri leið með að bæta markametið á einu stöku tímabili. Í bikarúrslitum sleit Pedersen hásin þar sem Valur tapaði gegn Vestra, liðið var þá í frábærri stöðu í deildinni en saknaði síns besta manns svakalega á endasprettinum

„Þetta er farið að líta aðeins betur út, ég er byrjaður að labba án þess að vera í hlífðarskó. Ég var í honum í sex vikur, það er smá sýking í kringum þetta sem er þó ekki í hásininni. Ég er á leið til sérfræðings á morgun en batinn gengur hægt en vel,“ sagði Pedersen í samtali við 433.is. í dag.

Pedersen er 33 ára gamall og kom fyrst til Íslands árið 2013 og gekk þá í raðir Vals, hann hefur síðan þá stærstan hluta leikið með liðinu fyrir utan tvö stutt stopp í atvinnumennsku.

Sá danski verður lengi frá en býst við því að geta farið af stað í mars. „Það er talað um sex mánuði frá aðgerð og þangað til ég get byrjað að hlaupa. Það er þá í mars, þetta fer allt eftir því hvernig endurhæfingin er. Ég geri ekki ráð fyrir því að vera með í byrjun næsta tímabils, ég þarf að æfa vel til að komast aftur í mitt gamla form.“

Stoltur af því vera leikmaður ársins:

Þrátt fyrir að hafa misst af síðustu umferðum mótsins var Pedersen kjörinn leikmaður ársins af leikmönnum Bestu deildarinnar um helgina. Eitthvað sem hann er stoltur af.

„Ég er mjög stoltur, svona verðlaun gleðja og sérstaklega þegar það kemur frá leikmönnum deildarinnar. Þá er það merki um að ég hafi verið að gera rétta hluti, ég er stoltur af því. Þetta er gott fyrir mig persónulega en við allir sem erum í Val getum verið svekktir þegar við horfum til baka. Að tapa í bikarúrslitum og missa góðu stöðu í deildinni.“

Pedersen með verðlaunin um helgina. Mynd/KSÍ

Bætti eitt met en vildi hitt líka:

Eins og fyrr segir bætti Patrick markamet Tryggva Guðmundssonar í efstu deild og var nálægt því að slá metið yfir flest mörk á einu tímabili.

„Ég er klárlega glaður með það að hafa náð því að bæta metið fyrir meiðslin. Ég var svekktur að ná metinu ekki yfir flest mörk á einu tímabili en reyni að bæta það þegar ég kem til baka. Ég hugsa bara um endurhæfinguna núna, ég hef aldrei meiðst svona áður og vegurinn tað því að komast aftur á völlinn er langur.“

„Í endurhæfingunni er þó gott að hafa það markmið á blaði að bæta metið yfir flest mörk á einu tímabili, það gæti orðið erfitt á næsta ári en við sjáum til. Ég var svekktur að ná ekki að klára tímabilið, ég held að ég hefði klárað metið ef ég hefði haldist heill. Það er persónulegt markmið fyrir mig að eiga en stærsta markmiðið er að fara að vinna titla með Val, það er komin smá tími frá síðasta titli og við verðum að fara að breyta því.“

© 365 ehf / Anton Brink

Bikarúrslitin sneru tímabilinu:

Valur var í baráttu um sigur í Bestu deildinni þegar liðið fór í bikarúrslit, leikur sem tapaðist og við það breyttist gengi Vals í deildinni.

„Við vorum á flugi fyrir bikarúrslitin, við vorum að gera vel en svo tapast sá leikur. Það var snúningspunktur, ég meiðist og fleira í þeim dúr. Það var erfitt fyrir liðið, við viljum keppa um titilinn á hverju tímabili. Það var stórt tækifæri í ár miðað við síðustu tímabil. Það eru allir svekktir hvernig þetta endaði,“ sagði danski framherjinn að lokum í samtali við 433.is.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 29 mínútum
Danski draumaprinsinn á Hlíðarenda: Endurhæfingin á réttu róli eftir áfallið í ágúst – „Ég er mjög stoltur, svona verðlaun gleðja“
433Sport
Fyrir 59 mínútum
Svartnætti yfir Carragher – „Nú verða alvarlegar spurningar bornar fram“
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Eftir hneyksli í barnaafmæli vakti klæðnaður hennar aftur mikla undrun – Sjáðu myndirnar
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Telur að þetta sé stigafjöldinn sem Arsenal þarf að sækja til að vinna deildina
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Tíu stærstu bitarnir sem geta farið frítt – Margir sem verða mjög eftirsóttir í vetur
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Heimir Guðjónsson nýr þjálfari Fylkis
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Útskýrir af hverju Harvey Elliott kemst ekki lengur í hóp
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Talar um vírus í liði Liverpool – Segir að Slot verði að henda þessum úr liðinu

Mest lesið

María opnar sig um áralangt ofbeldi – „Maður festist í fangelsi óttans“
Myndband yfir Keflavík vekur athygli – „Á hvern fjandann var ég að horfa?“
Siggi Stormur varpar ljósi á veðurspána á morgun – Fer allt á kaf á höfuðborgarsvæðinu?
Gerður missti son sinn: „Ég talaði við hann á föstudeginum og þá var hann búinn að segja öllum hversu illa honum liði“
Sölvi ætlaði að gefa afrískri konu smá pening – Þegar hann sá hvað hún bar gerði hann þetta í staðinn

Nýlegt

Sölvi ætlaði að gefa afrískri konu smá pening – Þegar hann sá hvað hún bar gerði hann þetta í staðinn
Paradísa gefur út fyrstu plötuna sína: „Það er enginn að fara að sitja úti í horni þegar þetta er í gangi“
Lögreglan á Norðurlandi eystra neitaði að útskýra af hverju ofbeldismál fyrndist í hennar höndum
Fréttamenn RÚV furða sig á fjaðrafokinu í vikunni – „Sorglegt og lélegt, þetta á ekkert að gerast“
Þórdís Dröfn hlýtur Bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar 2025
Barcelona leiðir kapphlaupið um táning en fær samkeppni frá Englandi
Skuggahliðar meðferðarheimilanna í Suður Afríku – „Ég gat ekki sagt foreldrum mínum frá þessu því símtölin voru hleruð“
Var vísað frá Íslandi vegna umferðarlagabrots en reyndist eftirlýstur fyrir mun alvarlegra brot í heimalandinu
Valur staðfestir að Túfa sé hættur sem þjálfari liðsins – Haukur Páll og Kjartan hætta einnig
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Valur staðfestir að Túfa sé hættur sem þjálfari liðsins – Haukur Páll og Kjartan hætta einnig
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

Hermann Hreiðarsson tekur við Val

Hermann Hreiðarsson tekur við Val
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Fær ekki sparkið þó stuðningsmenn séu öskuillir
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Rekinn eftir dapurt gengi
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Ekki gerst síðan Leicester varð meistari

Ekki gerst síðan Leicester varð meistari
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Þungt högg fyrir De Bruyne og Napoli

Þungt högg fyrir De Bruyne og Napoli
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Fær traustið áfram þrátt fyrir hörmulega byrjun
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Rooney segir þetta vanta hjá Liverpool um þessar mundir

Rooney segir þetta vanta hjá Liverpool um þessar mundir
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Greinir frá því að faðir hans hafi tekið eigið líf í síðustu viku – „Ég elska þig í þessu lífi og því næsta“
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Sagðir hafa fundað með Eiði Smára
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Allt á suðupunkti í Kaupmannahöfn: Krefjast þess að sjá meira af Íslendingnum – „Heiladauður fyrir að bíða svo lengi“

Allt á suðupunkti í Kaupmannahöfn: Krefjast þess að sjá meira af Íslendingnum – „Heiladauður fyrir að bíða svo lengi“
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Gjörsamlega hneykslaður á viðtali við Aron – „Í hvaða heimi erum við? Mér finnst þetta svo asnalegt“

Gjörsamlega hneykslaður á viðtali við Aron – „Í hvaða heimi erum við? Mér finnst þetta svo asnalegt“
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Van Dijk skorar á stuðningsmenn Liverpool
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Sjáðu þegar allt ætlaði um koll að keyra á Spáni – Stórstjörnurnar í hörðum orðaskiptum
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum

Valur horfir til Íslandsmeistaranna

Valur horfir til Íslandsmeistaranna
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Beittur Höddi Magg vill senda nokkra einstaklinga á námskeið í skynsemi – „Fóru á taugum, hverju sem er um að kenna“
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Frost og snjókoma í Laugardalnum á morgun
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Staðfesta andlát ungs manns eftir skelfilegt slys
433Sport
Í gær

Hættur í þjálfaranámi hjá Bayern – Beit eiginkonu sína, hrækti á hana blóði og kýldi hana

Hættur í þjálfaranámi hjá Bayern – Beit eiginkonu sína, hrækti á hana blóði og kýldi hana
433Sport
Í gær

Niðurlæging Sancho í sigri á City – Var tekinn af velli eftir að hafa komið inn sem varamaður

Niðurlæging Sancho í sigri á City – Var tekinn af velli eftir að hafa komið inn sem varamaður
433Sport
Í gær
Stjarnan hélt í Evrópusætið þrátt fyrir tap gegn Blikum
433Sport
Í gær

Guardiola kaupir sér nýtt hús í Barcelona – Rétt hjá fyrrverandi eiginkonu sinni

Guardiola kaupir sér nýtt hús í Barcelona – Rétt hjá fyrrverandi eiginkonu sinni
433Sport
Í gær
McTominay skoðar endurkomu til Englands – Of mikið áreiti pirrar hann á Ítalíu
433Sport
Í gær
Ætla að opna veskið í janúar til að bjarga sér frá falli
433Sport
Í gær

Sonur Ferguson rekinn úr starfi

Sonur Ferguson rekinn úr starfi
433Sport
Í gær

Matthías lýsir erfiðri ákvörðun fyrir nokkrum árum – „Það var ekki allt í lagi í kringum liðið“

Matthías lýsir erfiðri ákvörðun fyrir nokkrum árum – „Það var ekki allt í lagi í kringum liðið“
433Sport
Í gær
Segir stjórnarhætti Blika virka vandræðalega út á við – „Veit ekki hvaða orð maður á að nota“
433Sport
Í gær
Mætti til vinnu níu dögum eftir að sonur hans lést í hræðilegu slysi