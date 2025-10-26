Matthías lýsir erfiðri ákvörðun fyrir nokkrum árum – „Það var ekki allt í lagi í kringum liðið“

Matthías Vilhjálmsson er búinn að leggja skóna á hilluna. Hann fór aðeins yfir sinn glæsilega feril í Íþróttavikunni á 433.is að því tilefni.
Matthías vann þrjá Íslandsmeistaratitla með FH eftir að hafa komið þangað frá BÍ heima á Ísafirði. Svo fór hann og átti glæsilegan feril í Noregi, áður en hann sneri aftur heim í FH fyrir tímabilið 2021.
Tímabilið eftir, 2022, voru Hafnfirðingar nálægt því að falla en bjargaði sér með naumindum. Eftir tímabil yfirgaf Matthías FH og fór í Víking, þar sem titlarnir hafa komið á færibandi.
„Tímabilið 2022 var alveg hrikalegt, það var ekki allt í lagi í kringum liðið og við spiluðum ekki vel. Sem betur fer náðum við að halda okkur uppi í úrslitakeppninni. Ég hugsaði bara með mér þegar tækifærið bauðst að vinna með Arnari Gunnlaugs og spila með ungum og hungruðum leikmönnum, þekkti marga í Víkingi líka, að taka því,“ sagði Matthías.
„Þetta var rosalega erfið ákvörðun og ekki létt á þeim tíma. En ég er 100 prósent viss í dag um að það hafi verið rétt ákvörðun. Ég er þakklátur fyrir að hafa þorað því. En mér þykir vænt um bæði liðin og tíma minn þar.
Ég fékk að upplifa það að fara í deildarkeppni í Evrópu og spila vel þar, vinna titla, þetta er bara yndislegur endir,“ sagði Matthías að endingu um þessi síðustu ár félagsins.
