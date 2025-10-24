Þetta hafa veðbankar að segja um fallbaráttuna – Bjartsýni fyrir hönd KR en Mosfellingar þurfa kraftaverk

fbpx
Föstudagur 24.október 2025

Helgi Fannar Sigurðsson
Föstudaginn 24. október 2025 19:00

Mynd: DV/KSJ

Það er allt undir á Ísafirði á morgun er Vestri tekur á móti KR í sannkölluðum úrslitaleik um að halda sæti sínu í Bestu deild karla. Veðbankar eru hliðhollir KR.

KR þarf sigur til að halda sæti sínu í deildinni en Vestra nægir jafntefli, svo lengi sem Afturelding vinnur ekki ÍA uppi á Skaga á sama tíma.

Vesturbæingar ætla að fjölmenna leikinn fyrir vestan og reyna að hjálpa til við að koma í veg fyrir að liðið falli úr efstu deild í fyrsta sinn síðan 1977.

Stuðlar fyrir leikinn eru að sjálfsögðu komnir og á Lengjunni er 1,92 á sigur KR, en 3,32 á sigur Vestra. Stuðull á jafntefli er 3,75. Þarf Afturelding að vonast til að það verði niðurstaðan.

Stuðull á sigur Mosfellinga á Akranesi á morgun er 2,38 og því hægt að segja að stuðull á að Afturelding haldi sér uppi, að allt falli þeim í vil, sé 8,92.

Leikirnir hefjast klukkan 14 á morgun.

