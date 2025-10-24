fbpx
Föstudagur 24.október 2025

Gjaldþrot og fall blasir við sögufrægu félagi

90 Mínútur

Íþróttavikan: Edda Sif og Gunni Birgis gera upp þétta fréttaviku – Matti Villa fer yfir ákvörðun sína

433
433Sport

Slot hefur ekki áhyggjur af Salah en segir – „Það er mjög erfitt fyrir mig að segja nákvæmlega“

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 24. október 2025 12:00

Getty Images

Arne Slot, þjálfari Liverpool, ræddi á blaðamannafundi hvers vegna Mohamed Salah hefur verið að klikka á færum undanfarið, en Egypski framherjinn hefur ekki verið jafn öflugur og síðustu ár..

„Ég veit ekki hvort þetta snúist um skerpu eða ekki. Það er mjög erfitt fyrir mig að segja nákvæmlega af hverju þetta er svona,“ sagði Slot.

„Í fótbolta er eðlilegt að leikmenn klikki á færum. Mo er manneskja. Við erum ekki vön að sjá hann klikka, en svona gerist stundum.“

Slot lagði áherslu á að aðstæður í leik geti haft áhrif. „Stundum er auðveldara að klára færi þegar þú ert 3-1 yfir heldur en þegar staðan er 1-0 og meiri pressa. Kannski á það ekki við um hann en svona getur þetta verið.“

Þjálfarinn segist þó alls ekki hafa áhyggjur.

„Aðalmálið er að Mo hefur alltaf skorað mörk fyrir þetta félag. Ég hef engar áhyggjur af því að hann fari aftur að skora, það er eitthvað sem hann hefur gert alla sína ævi.“

„Ég býst við að hann geri það líka á næstu vikum og mánuðum fyrir félagið.“

