Sjáðu myndbandið – Eiginkona Arteta hálf fúl með stuðningsmenn Arsenal

Mikel Arteta átti erfitt með að komast heim frá Emirates-leikvanginum á þriðjudag þegar fjöldi stuðningsmanna Arsenal umkringdi bíl hans eftir 4-0 sigur liðsins á Atletico Madrid í Meistaradeildinni.
Spánverjinn var í góðu skapi eftir frábæra frammistöðu liðsins, en stemningin breyttist fljótt þegar hann reyndi að aka í burtu. Arteta sat í bílnum ásamt fjölskyldu sinni þegar stór hópur aðdáenda safnaðist kringum ökutækið.
Margir reyndu að ná sjálfu með þjálfaranum, og Arteta tók sér andartak til að sýna þakklæti með lítilli kveðju og brosa til stuðningsmanna. Engu að síður virtust bæði Arteta og eiginkona hans nokkuð hugsi yfir ástandinu, þar sem aðdáendurnir komu mjög nálægt bílnum.
Arsenal hafði tryggt sér stórfenglegan sigur með fjórum mörkum á aðeins 13 mínútum í síðari hálfleik. Gabriel Magalhães kom liðinu yfir með skalla eftir frábæra aukaspyrnu frá Declan Rice.
Gabriel Martinelli tvöfaldaði forystuna með kraftmiklu skoti eftir glæsilegan sprett Myles Lewis-Skelly. Síðan bætti nýliðinn Viktor Gyökeres við tveimur mörkum í röð og tryggði Arsenal öruggan sigur og mikilvæg stig í riðlinum.
Sigurinn hélt uppi frábærum byrjun liðsins á tímabilinu og enn eykst spenna á meðal stuðningsmanna, jafnvel þegar þjálfarinn reynir að keyra heim.
