Pablo Punyed spilar sinn síðasta leik fyrir Víking á morgun

Pablo Punyed leikmaður Víkinga mun kveðja félagið í lok tímabils. Hann hefur verið að koma til baka eftir erfið meiðsli.
Síðan Pablo kom til Íslands árið 2012 og hóf sinn feril hérlendis með Fjölni hefur hann unnið allt sem hægt er að vinna á Íslandi. Íslandsmeistari með Stjörnunni, KR og þrefaldur Íslandsmeistari með Víking.
Bikarmeistari með ÍBV og þrefaldur Bikarmeistari með Víking. Deildarbikarinn og Meistara Meistaranna vann Pablo 4 sinnum og því hefur hann sótt í heildina 13 málma með félagsliðum á Íslandi. Þar af 8 með Víking.
„Það er því hægt að segja með sanni að síðan Pablo kom í Hamingjuna hafi verið stanslaust partý hjá Pablo og okkur Víkingum. Allir Víkingar vita hver Pablo er og hvað hann kom með inn í félagið okkar. Þrír Íslandsmeistaratitlar, 3 bikarmeistaratitlar, Evrópuævintýri – Gæði sem leikmaður og gæði sem manneskja,“ segir á vef Víkings.
Pablo hefur einnig leikið 29 leiki fyrir landslið El Salvador.
Samtals spilaði Pablo 157 leiki fyrir Víking á þessum 5 árum.