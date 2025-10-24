Fann að margt hafði breyst á níu árum – Eiður Smári sannfærði hann en var farinn skömmu síðar

Matthías Vilhjálmsson leggur á morgun skóna á hilluna. Hann fór aðeins yfir sinn glæsilega feril í Íþróttavikunni á 433.is að því tilefni.
Matthías vann þrjá Íslandsmeistaratitla með FH eftir að hafa komið þangað frá BÍ heima á Ísafirði. Svo fór hann og átti glæsilegan feril í Noregi, áður en hann sneri aftur heim í FH fyrir tímabilið 2021. Margt hafði breyst hjá Hafnarfjarðarfélaginu á þessum tíma.
„Ég fann mikinn mun. Ég var auðvitað í níu ár í Noregi og margir leikmenn farnir. Íslenskur fótbolti var líka búinn að þróast helling og önnur lið orðinn betri. Eiður Smári fær mig til að koma aftur heim en svo er hann korteri seinna farinn í landsliðið,“ sagði Matthías, en Eiður var þarna þjálfari FH.
„Covid kom líka inn í þetta svo þetta var skrýtinn tími. En það var gott að koma heim og við fórum í bikarúrslitin 2022, töpum gegn Víkingi í framlengingu. Það voru margir ungir leikmenn sem fengu sénsinn þarna. Það var alltaf gaman og leikmannahópurinn stóð saman þó úrslitin hafi ekki verið eins og við vildum,“ sagði Matthías, en FH bjargaði sér naumlega frá falli 2022.
Fyrir tímabilið 2023 hélt Matthías í Víking, þar sem hann vann tvo Íslandsmeistaratitla og einn bikarmeistaratitil. Hann spilar sinn síðasta leik á ferlinum með Víkingi gegn Val á morgun.
Ítarlegra viðtal við hann er í spilaranum og hefst það eftir um klukkutíma af þættinum.