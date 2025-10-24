Er Salah í fýlu hjá Liverpool? – Hegðun hans á samfélagsmiðlum í vikunni vekur mikla athygli

Mohamed Salah hefur fjarlægt allt sem tengist Liverpool úr lýsingum sínum á bæði X og Instagram, samkvæmt fréttum á Englandi.
Aðgerðin hefur vakið mikla athygli meðal stuðningsmanna félagsins, sérstaklega í kjölfar þess að egypski framherjinn byrjaði á bekknum í 5-1 sigri liðsins gegn Eintracht Frankfurt í Meistaradeildinni á miðvikudagskvöldið.
Salah hefur ekki náð sínum bestu takti á leiktíðinni og hefur verið gagnrýndur fyrir frammistöðu sína á undanförnum vikum. Sumir aðdáendur hafa jafnvel kallað eftir því að hann fái hvíld til að endurhlaða batteríin.
Formið hans hefur endurspeglað erfiðan kafla hjá Liverpool, sem tapaði fjórum leikjum í röð áður en sigurinn á Frankfurt kom, þar á meðal tap gegn erkifjendunum Manchester United.
Nýr taktískur tónn virtist þó ríkja hjá Arne Slot og hans mönnum, sem sýndu betra flæði og meiri ákafa án þess að Salah væri í byrjunarliðinu.
Hvort breytingarnar á samfélagsmiðlum hans tengjast ákvörðuninni um að setja hann á bekkinn er óljóst, en margir stuðningsmenn óttast að það kunni að benda til óánægju eða hugsanlegrar brottfarar í janúarglugganum.