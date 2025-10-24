Amorim tjáir sig um framtíð Maguire

Rúben Amorim, knattspyrnustjóri Manchester United, var spurður út í samningsstöðu Harry Maguire fyrir leik liðsins gegn Brighton, en sagðist ekki ætla að ræða framtíð varnarmannsins að svo stöddu.
„Við erum mjög ánægðir með Harry,“ sagði Amorim
„En þetta er ekki rétti tíminn til að ræða samningamál.“
Hann útskýrði að liðið þyrfti að halda einbeitingu á núverandi verkefnum. „Að ræða þetta núna myndi gefa til kynna að við séum að hugsa of langt fram í tímann. Við þurfum að hugsa um núið.“
Maguire, sem hefur átt endurkomu í liðið eftir erfitt tímabil síðustu ár, hefur verið lykilleikmaður í vörn Manchester United undanfarið. Hann hefur verið í byrjunarliðinu í flestum leikjum undir stjórn Amorim og sýnt stöðugleika og leiðtogahæfileika sem gagnast liðinu.
Þrátt fyrir það eru óvissaratriði um framtíð hans enn til staðar, þar sem samningur hans við félagið rennur út á næstu misserum og United gæti þurft að taka ákvörðun um hvort endurnýja eigi eða selja.
Amorim vill þó ljóstra eins litlu upp og hægt er meðan leiktíðin stendur yfir. „Það sem skiptir máli er næsti leikur. Við vinnum saman, einbeiting og í núinu. Restin kemur síðar.“