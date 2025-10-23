Voru leikmenn að reyna að láta reka Ange? – Roy Keane kallar þá fávita

Roy Keane hefur gagnrýnt leikmenn Nottingham Forest harðlega og kallað þá fávita eftir að Ange Postecoglou var rekinn.
Ástralinn var látinn fara aðeins 20 mínútum eftir 0-3 tap gegn Chelsea á laugardaginn, sem lengdi sigurlausa runu Forest í átta leiki. Eigandinn Evangelos Marinakis hefur nú þegar ráðið sinn þriðja stjóra á tímabilinu, Sean Dyche, eftir að hafa áður sagt upp Nuno Espírito Santo.
Í nýjasta þætti Stick to Football gaf Keane leikmönnunum skuldirnar fyrir að hafa komið Postecoglou í þessa stöðu og sakaði þá um skort á metnaði og vinnusemi.
„Þið horfið á leikmenn Forest og færin sem þeir fengu, hvaða möguleika hafði hann?“ spurði Keane.
„Vildu þeir virkilega skora? Vildu þeir halda honum í starfi? Ég er að tala um góða leikmenn sem náðu ekki einu sinni að hitta á markið.“
Fyrrverandi fyrirliði Manchester United bætti við að leikmennirnir sýndu algjört áhugaleysi eftir uppsögnina. „Þá missir stjórinn starfið, og svo sér maður leikmennina hugsa: ‚Jæja, annar stjórinn farinn, nýr kemur inn‘ eins og ekkert hafi gerst,“ sagði hann.
„Fávitar, í alvöru talað,“ bætti Keane við.