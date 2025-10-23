fbpx
Fimmtudagur 23.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Hreinsuðu loftið eftir umdeilt viðtal á Íslandi

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Adda Baldurs gestur og ítarlegt viðtal við Frey Alexandersson

433
433Sport

Voru leikmenn að reyna að láta reka Ange? – Roy Keane kallar þá fávita

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 23. október 2025 18:30

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Roy Keane hefur gagnrýnt leikmenn Nottingham Forest harðlega og kallað þá fávita eftir að Ange Postecoglou var rekinn.

Ástralinn var látinn fara aðeins 20 mínútum eftir 0-3 tap gegn Chelsea á laugardaginn, sem lengdi sigurlausa runu Forest í átta leiki. Eigandinn Evangelos Marinakis hefur nú þegar ráðið sinn þriðja stjóra á tímabilinu, Sean Dyche, eftir að hafa áður sagt upp Nuno Espírito Santo.

Í nýjasta þætti Stick to Football gaf Keane leikmönnunum skuldirnar fyrir að hafa komið Postecoglou í þessa stöðu og sakaði þá um skort á metnaði og vinnusemi.

„Þið horfið á leikmenn Forest og færin sem þeir fengu, hvaða möguleika hafði hann?“ spurði Keane.

„Vildu þeir virkilega skora? Vildu þeir halda honum í starfi? Ég er að tala um góða leikmenn sem náðu ekki einu sinni að hitta á markið.“

Fyrrverandi fyrirliði Manchester United bætti við að leikmennirnir sýndu algjört áhugaleysi eftir uppsögnina. „Þá missir stjórinn starfið, og svo sér maður leikmennina hugsa: ‚Jæja, annar stjórinn farinn, nýr kemur inn‘ eins og ekkert hafi gerst,“ sagði hann.

„Fávitar, í alvöru talað,“ bætti Keane við.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Voru leikmenn að reyna að láta reka Ange? – Roy Keane kallar þá fávita
433Sport
Fyrir 30 mínútum
Hreinsuðu loftið eftir umdeilt viðtal á Íslandi
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Hjörvar telur að Halldór hafi leitað í skóla Óskars eftir að hann var rekinn – „Ég vissi að það kæmi Steinke frétt, það er the playbook“
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Kalla eftir því að Amorim verði rekinn vegna ummæla hans um te
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Albert skoraði í sigri Fiorentina í Evrópu – Frábær sigur hjá Brann gegn Rangers
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Sögulegt stig fyrir Blika í Evrópu – Klikkuðu á víti sem hefði gefið tæpar 60 milljónir í kassann
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Gagnrýnir Slot og segir hann hafa uppljóstrað því í gær hvernig á að vinna Liverpool
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Roy Keane sakar Carragher um taka pressuna af Liverpool

Mest lesið

Eva Sóley: „Þegar einstaklingur fær stimpilinn „glæpamaður“ er erfitt að losna við hann“
Victoria Beckham opnar sig um framhjáhald eiginmannsins
Andrés prins var með starfsmannanet til að veiða konur til kynlífs – Hann var með týpu
Hélt að 11 ára sonurinn væri drukkinn – Það reyndust banvæn mistök
Fékk skilaboð frá manninum sem braut á henni í háskóla fyrir rúmum áratug – „Svo, ég nauðgaði þér“

Nýlegt

Orðið á götunni: Sægreifarnir læsa klónum í Sýn – væla svo út af fjölmiðlastyrknum
Segist í áfalli eftir heimsókn á bráðamóttökuna – „Eins og að ganga í gegnum helvíti“
Stórstjarna úr Hollywood nær óþekkjanleg í neðanjarðarlest New York
Svona voru afgreiðslustörf árið 1948 fyrir tíma alnetsins – Sjáðu myndbandið
Orðið á götunni: Sjálfstæðisflokkurinn tapar fylgi – missir Viðreisn fram úr sér
Magnús kveður eftir 18 ára starf og Þóroddur tekur við
Síbrotamaður dæmdur fyrir að stela lyfjum og seðlum úr apóteki
Fjaðrafok út af heimsókn Kristins til Norður-Kóreu: „Þetta er nú meiri dellan“
Messi gerir nýjan þriggja ára samning við Miami – Verður þar til 41 árs
Íhugaði að gefast upp og leita á annan vettvang – „Ég fann enga gleði“
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Íhugaði að gefast upp og leita á annan vettvang – „Ég fann enga gleði“
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

Skaut Dyche á forvera sinn í fyrsta viðtalinu?

Skaut Dyche á forvera sinn í fyrsta viðtalinu?
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Blikar ætla að koma með yfirlýsingu í dag – „Staðráðnir í að taka frumkvæðið“
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Óvænt endurkoma til Englands í kortunum hjá Bellingham?
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Myndband: Kjóllinn hennar rifnaði í beinni útsendingu – Viðbrögð stórstjörnunnar við hlið hennar vekja athygli

Myndband: Kjóllinn hennar rifnaði í beinni útsendingu – Viðbrögð stórstjörnunnar við hlið hennar vekja athygli
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Ólafur Ingi: „Slökkvið á sjónvarpinu og drífið ykkur“

Ólafur Ingi: „Slökkvið á sjónvarpinu og drífið ykkur“
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Hemmi Hreiðars sagður færast nær því að taka við
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Matti Villa í nýtt hlutverk

Matti Villa í nýtt hlutverk
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Biður formlega um sölu frá Manchester United – Áhugi frá London
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Hraunar yfir Slot fyrir þessi ummæli eftir leikinn í gær
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Ofurtölvan beinir sjónum að Championship deildinni – Segir að þessi lið verði í úrvalsdeildinni að ári en fellir Íslendingana óvænt

Ofurtölvan beinir sjónum að Championship deildinni – Segir að þessi lið verði í úrvalsdeildinni að ári en fellir Íslendingana óvænt
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Skjöl úr dánarbúinu opinberuð – Sonur hans fær hátt í 700 milljónir

Skjöl úr dánarbúinu opinberuð – Sonur hans fær hátt í 700 milljónir
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Fjöldi aðila var 30 sekúndum frá dauðanum þegar hreyfill sprakk í loft upp – „„Þegar tíminn þinn rennur út, þá er það bara búið“
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Telur að draumurinn sé úr sögunni þar sem hann fær hvergi tækifæri
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum

Þeir sem nota ólögleg streymi til að horfa á íþróttir fá áfall – Nýjar breytingar gera þetta mjög erfitt

Þeir sem nota ólögleg streymi til að horfa á íþróttir fá áfall – Nýjar breytingar gera þetta mjög erfitt
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Arsenal reynir að losa sig við rækjusamlokustuðningsmenn með nýrri aðferð
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Dómsdagur eftir helgi og starfsöryggi lítið á Íslandi þetta haustið – Margir óttast örlög sín á meðan aðrir telja sig örugga í starfi
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Fékk ekki stöðuhækkun sem hún átti skilið – Var sagt að útlit hennar væri að skemma fyrir
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum

Miklar breytingar í gangi á Old Trafford – Tæplega 14 þúsund geta nú staðið á leikjum

Miklar breytingar í gangi á Old Trafford – Tæplega 14 þúsund geta nú staðið á leikjum
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Hafður að háð og spotti eftir misheppnaða hárígræðslu – „Eins og það hefði verið teiknað í Microsoft Paint“

Hafður að háð og spotti eftir misheppnaða hárígræðslu – „Eins og það hefði verið teiknað í Microsoft Paint“
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Pogba tekur að sér nýtt verkefni í lífinu – Hannar fatalínu og fyrsta upplag er komið í sölu
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Meistaradeildin: Með Salah á bekknum blómstraði Liverpool – Bayern og Chelsea með öfluga sigra

Meistaradeildin: Með Salah á bekknum blómstraði Liverpool – Bayern og Chelsea með öfluga sigra
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Halda því fram að útgjöldin í Garðabæ hafi aukist um 60 milljónir á milli ára – Er starf Jökuls í hættu?
433Sport
Í gær
Framlengdu samning hans í kyrrþey á meðan hann var í veðmálabanni
433Sport
Í gær

Fyrrum leikmaður Liverpool var frá í meira en 500 daga – Mætti aftur á völlinn og er í skýjunum

Fyrrum leikmaður Liverpool var frá í meira en 500 daga – Mætti aftur á völlinn og er í skýjunum
433Sport
Í gær

Aðalsteinn Jóhann hætti á Húsavík í gær en mætti í nýtt starf á Akureyri í kvöld

Aðalsteinn Jóhann hætti á Húsavík í gær en mætti í nýtt starf á Akureyri í kvöld
433Sport
Í gær
Matthías kveður sviðið á laugardag eftir frábær tuttugu ár – „Hefur gefið mér vináttu til lífstíðar og minningar sem ég mun aldrei gleyma“
433Sport
Í gær
Ólafur Ingi um fyrstu dagana í starfi: „Ég finn að það er mikil samstaða“