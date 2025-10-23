Skaut Dyche á forvera sinn í fyrsta viðtalinu?

Enskir miðlar eru á því að Sean Dyche hafi skotið létt Ange Postecoglou þegar hann var kynntur sem nýr stjóri Nottingham Forest.
Postecoglou var látinn fara frá Forest eftir 3-0 tap gegn Chelsea um helgina, aðeins 39 dögum eftir að hann tók við liðinu. Náði hann ekki að vinna einn einasta leik.
Forest brást hratt við og var Dyche, sem hafði verið án starfs frá því hann var rekinn frá Everton í janúar, ráðinn.
Í fyrsta viðtali sínu sem stjóri Forest sagði Dyche að hann ætlaði að leggja áherslu á árangursríkan fótbolta og eru margir á því að hann hafi skotið á Postecoglou.
„Ég hef séð nóg af tískustjórum koma og fara í þessari deild. Það snýst um að vinna leiki, ekkert annað. Langir boltar, stuttir boltar, það þarf bara að vera árangursríkt. Það fer aldrei úr tísku,“ sagði hann, en Postecoglou er þekktur fyrir djarfa spilamennsku.