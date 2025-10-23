Þeir sem nota ólögleg streymi til að horfa á íþróttir fá áfall – Nýjar breytingar gera þetta mjög erfitt

Aðdáendur sem streyma fótboltaleikjum ólöglega fá nú verulegt áfall eftir að Amazon kynnti nýjustu útgáfu af Fire Stick-tækinu sínu.
Tæknirisan hefur gefið út uppfærða útgáfu af vinsæla Fire TV Stick með stórum breytingum, einni stærstu endurhönnun kerfisins í mörg ár.
Í mörg ár hafa ólöglegir áhorfendur notað svokallaða „jailbroken“ Fire Stick-stafina til að horfa á beinar útsendingar úr fótbolta og öðru úrvals efni, þrátt fyrir tilraunir yfirvalda til að stöðva slíka starfsemi.
Margir nota tækið löglega í gegnum þjónustur eins og Netflix, Disney+ og BBC iPlayer sem fást á Amazon App Store, en stór hluti notenda hefur breytt tækjunum til að fá aðgang að höfundarréttarvörðu efni sem ekki er stutt af tæknifyrirtækjunum.
Samkvæmt rannsókn Daily Mail í júní sögðust um 59 prósent eigenda Fire Stick í Bretlandi nota tækið til ólöglegs streymis.
Nú virðist þó sem að slíkt verði mun erfiðara eftir útgáfu nýja Fire TV Stick 4K Select. Samkvæmt fyrstu upplýsingum geta notendur nýja módelsins ekki hlaðið niður VPN-forritum (Virtual Private Networks) sem oft eru notuð til að fela staðsetningu og komast hjá eftirliti.
Það gæti gert ólöglegt streymi nánast ómögulegt á nýju tækinu, þar sem VPN eru lykilverkfæri þeirra sem vilja horfa á leiki án þess að greiða fyrir áskriftir. Með þessu stíga Amazon og samstarfsaðilar þeirra stórt skref í baráttunni gegn ólöglegu fótboltastreymi.