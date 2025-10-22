fbpx
Miðvikudagur 22.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Carragher kominn með nóg af þessu á Englandi – Stjóri í deildinni segir umræðuna hrokafulla

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Adda Baldurs gestur og ítarlegt viðtal við Frey Alexandersson

433
433Sport

Svava leggur skóna á hilluna

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 22. október 2025 10:30

Getty Images

Lesa nánar

Fyrrum landsliðskonan Svava Rós Guðmundsdóttir hefur lagt skóna á hilluna, en frá því greindi hún á samfélagsmiðlum.

Svava lék síðast með Gotham í Bandaríkjunum en hefur lítið spilað undanfarin tímabil vegna meiðsla. Þá eignaðist hún barn fyrr á árinu. Lék hún einnig í Noregi, Svíþjóð, Frakklandi og Portúgal á ferlinum.

Svava, sem verður þrítug síðar á árinu, lék alls 47 A-landsleiki fyrir Íslands hönd og hefur kveðjum frá fyrrum liðsfélögum úr landsliðinu, sem og fleirum, rignt inn frá því hún tilkynnti um ákvörðun sína.

