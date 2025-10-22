Hafður að háð og spotti eftir misheppnaða hárígræðslu – „Eins og það hefði verið teiknað í Microsoft Paint“

Fyrrum enski landsliðsmaðurinn Joleon Lescott hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum eftir að hafa farið í hárígræðslu sem heppnaðist ekki vel.
Lescott sýndi fyrst afleiðingar hárlínuaðgerðar sinnar í janúar, þar sem margir aðdáendur sögðu hann vart þekkjanlegan eftir aðgerðina. N
ú hefur hann hins vegar aftur vakið athygli eftir nýjustu myndir sínar, þar sem hárið hans er svart á litinn.
Fyrrum varnarmaðurinn, sem nú starfar sem sérfræðingur hjá TNT Sports og DJ utan vallar, hefur síðustu vikur birt myndir af sér í húfu en þegar hann loksins sýndi nýja útlitið komu brandarar á netinu.
„Hárígræðslan hjá Lescott er fáránleg,“ skrifaði einn notandi á X.
Annar bætti við: „Það er í lagi að fá sér hárígræðslu, en vinsamlegast ekki lita það kolsvart, láttu nokkur grá hár vera til að halda því raunverulegu.“
Þriðji notandinn skrifaði í gamni: „Mikel Arteta lánaði greinilega hárið sitt til Lescott í kvöld.“
Aðrir lýstu hárinu sem verstu hárgreiðslu allra tíma og eins og það hefði verið teiknað í Microsoft Paint.
Lescott, sem lék á sínum tíma með Manchester City og Everton og vann enska úrvalsdeildina, var þekktur fyrir stutt hár yfir örum á enni sem hann hlaut í bílslysi sem barn.
Hann ákvað að fara í hárígræðslu í fyrra og sýndi niðurstöðurnar stoltur í janúar, þó þá í aðeins náttúrulegri lit. Nýja útlitið hefur hins vegar fengið blendnar viðtökur.