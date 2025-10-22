Aðalsteinn Jóhann hætti á Húsavík í gær en mætti í nýtt starf á Akureyri í kvöld

fbpx
Miðvikudagur 22.október 2025

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 22. október 2025 18:57

Stjórn Þórs/KA hefur komist að samkomulagi við Húsvíkinginn Aðalstein Jóhann Friðriksson um að taka við starfi aðalþjálfara meistaraflokks félagsins og feta þannig í fótspor annars Húsvíkings og nafna, Jóhanns Kristins Gunnarssonar, sem hefur látið af störfum eins og fram hefur komið í fréttum.

Þegar Þór/KA stóð frammi fyrir þeirri staðreynd að leita þyrfti að nýjum þjálfara var strax haft samband við Aðalstein Jóhann og gengu viðræður við hann hratt og vel fyrir sig.

Hann sýndi starfinu strax mikinn áhuga en tók sér nokkurra daga umhugsunarfrest. Eftir að hann ákvað að þiggja starfið gengu samningar fljótt og vel fyrir sig. Samningur Þórs/KA og Aðalsteins Jóhanns er til þriggja ára.

Aðalsteinn Jóhann kveðst gríðarlega spenntur fyrir því að takast á við nýja áskorun og hlakkar til að hitta stelpurnar. „Ég tel mig vera að taka við góðu búi af forvera mínum og hlakka mikið til að byrja að vinna með liðinu. Það verða alltaf einhverjar breytingar milli ára og eins þegar nýr þjálfari tekur við skútunni. En ég hef miklar væntingar til þess að þetta verði bæði skemmtilegt og gjöfult nýtt samband,“ segir hann, spurður um nýja starfið og leikmannahópinn sem hann tekur við.

En hvað varð til þess að hann ákvað að taka stökkið, yfirgefa uppeldisfélagið og takast á við þetta verkefni? „Mér hefur hefur alltaf fundist heillandi ára yfir Þór/KA. Stelpurnar eru metnaðarfullar og hafa búið til gott æfingaumhverfi sem verður gaman að stíga inn í og spennandi að vera þátttakandi í því starfi.“

