Þriðjudagur 21.október 2025

Slot kvartaði yfir leikstíl United en hafði eitthvað til síns mál – Svona er tölfræði tímabilsins

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Adda Baldurs gestur og ítarlegt viðtal við Frey Alexandersson

Valur var í samtali Ólaf Inga áður en hann fór í Kópavoginn

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 21. október 2025 10:30

Ólafur Ingi Skúlason var í gær ráðinn þjálfari Breiðabliks eftir að félagið ákvað að reka Halldór Árnason úr starfi. Ólafur var í starfi hjá KSÍ sem þjálfari u21 árs landsliðsins.

Starfið hjá Breiðablik var ekki það eina sem var í boði fyrir Ólaf því samkvæmt heimildum 433.is var hann einnig í viðræðum við Val.

Heimildir 433.is herma að Ólafur hafi látið forráðamenn Vals vita um helgina að hann ætlaði sér að taka við Breiðablik.

Srdjan Tufegdzic er í starfi sem þjálfari Vals en mikið hefur verið rætt og ritað um framtíð hans hjá félaginu. Túfa hefur skilað góðu starfi á sínu fyrsta  heila tímabili í starfi, hefur liðið skorað mest allra í Bestu deildinni. Hefur liðið tryggt sér Evrópusæti og fór alla leið í bikarúrslit þar sem liðið tapaðai fyrir Vestra.

Framtíð hans virðist hins vegar vera í lausu lofti en Ólafur Ingi var á blaði Vals en valdi það að taka við Breiðablik. Halldór Árnason fyrrum þjálfari Breiðabliks er einn þeirra sem er orðaður við starfið á Hlíðarenda.

