Þriðjudagur 21.október 2025

Þrumuræða Carragher um Liverpool – Segir liðið vera eins og Real Madrid og að Slot verði að láta það virka

Kveður KA og heldur heim á leið

Kveður KA og heldur heim á leið

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 21. október 2025 20:00

Römer í leik Getty Images

Danski miðjumaðurinn Marcel Römer er á leiðinni aftur heim eftir að hafa varið tímabilinu með KA á Akureyri.

Samkvæmt danska miðlinum Bold hefur Römer komist að samkomulagi við HB Köge um að ganga í raðir félagins. Gert er ráð fyrir að það verði gengið frá því í næstu viku þegar tímabilinu á Íslandi lýkur.

Römer gekk til liðs við KA í apríl og gerði vel. KA vildi halda leikmanninum eftir því sem kemur fram í Bold en hann vildi halda heim.

Þess má geta að Römer hóf feril sinn með Köge og lék þar yfir hundrað leiki á sínum tíma.

Á ferlinum hefur hann einnig spilað fyrir Viborg og Sönderjyske.

