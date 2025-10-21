Guardiola með slæmar fréttir af Rodri

Pep Guardiola, stjóri Manchester City, segir að Rodri verði tilbúinn í leik Manchester City gegn Aston Villa í ensku úrvalsdeildinni í næstu viku.
Þjálfari City staðfesti að spænski miðjumaðurinn muni ekki spila gegn Villarreal í Meistaradeildinni á þriðjudag, þar sem hann er enn að jafna sig eftir vöðvameiðsli í aftanlæri.
„Ég held ekki,“ sagði Guardiola um möguleika Rodri á að spila gegn Villarreal eða Aston Villa.
„Þetta er ekki alvarlegt, en þetta eru vöðvameiðsli og maður verður að fara varlega. Við höfum reynt ítrekað að taka enga áhættu, en það hefur ekki tekist hingað til.“
Rodri hefur verið í vandræðum með að halda heilsu eftir að hafa slitið krossband á síðustu leiktíð.
Miðjumaðurinn meiddist aftur snemma í 1-0 sigri gegn Brentford fyrir landsleikjahléið, og óvíst er hvenær hann verður tilbúinn að snúa aftur.
City hefur ekki unnið á Villa Park síðan 2021, og fjarvera Rodri gæti reynst dýrkeypt þegar liðið sækir á formsterkt Aston Villa í næstu viku.