Slot í brasi og Klopp tjáir sig um hugsanlega endurkomu

Jurgen Klopp segir að hann hafi ekki lokað dyrunum á endurkomu til Liverpool í framtíðinni, þó hann hafi engar áætlanir um það sem stendur.
Klopp yfirgaf Liverpool þarsíðasta sumar eftir níu ár í starfi og sagði þá að hann væri hreinlega búinn á því og hygðist taka sér hlé frá þjálfun. Þjóðverjinn er í dag í starfi á bak við tjöldin hjá Red Bull.
Eftir hans brotthvarf tók Arne Slot við liðinu og stýrði Liverpool að Englandsmeistaratitlinum á síðasta tímabili. Á þessari leiktíð hefur gengið verið verra og liðið tapað fjórum leikjum í röð í öllum keppnum. Síðasta tapið kom á heimavelli gegn Manchester United í gær.
Í samtali við Diary of a CEO hlaðvarpið sagði Klopp að hann gæti fræðilega séð snúið aftur ef Liverpool hefði áhuga, en bætti við að það væri ekkert sem benti til þess í bráð.
„Ég sagði að ég myndi aldrei þjálfa annað lið á Englandi. Það þýðir að Liverpool sé eini möguleikinn, en ég veit ekki hvað þyrfti til þess,“ sagði Klopp.
„Ég sakna þess ekki að þjálfa. Ég sakna ekki að standa í rigningunni í þrjá tíma eða mæta á fréttamannafundi þrisvar í viku. Ég elska það sem ég er að gera núna.“
Klopp bætti við að hann saknaði helst leikmanna sinna.
„Ég sakna þess að sitja með þeim og spjalla, hlæja saman. Ég get enn heyrt hlátur Virgil van Dijk,“ sagði hann léttur.