Mánudagur 20.október 2025

Enski boltinn

Rooney með ráð til Arne Slot – Ráðleggur honum að bekkja þennan leikmann

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Adda Baldurs gestur og ítarlegt viðtal við Frey Alexandersson

433
433Sport

Sjö sem gætu tekið við starfi Ólafs Inga í Laugardalnum – Verður Eiður Smári á blaði?

433
Mánudaginn 20. október 2025 18:30

Mynd/Eyþór Árnason

Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ og undirmenn hans munu á næstu vikum þurfa að ráða nýjan þjálfara fyrir U21 árs landslið karla. Ólafur Ingi Skúlason sagði starfi sínu lausu í dag til að taka við Breiðablik.

Ljóst er að nokkuð margir kostir verða á blaði KSÍ þegar kemur að eftirmanni Ólafs Inga.

Arnar Þór Viðarsson fyrrum þjálfari U21 árs liðsins og A-landsliðs karla er án starf eftir að hafa verið rekinn úr starfi sem íþróttastjóri í Belgíu. Hann kom liðinu á lokamót EM áður en hann tók við A-landsliði karla.

Eiður Smári Guðjohnsen sem var þá aðstoðarmaður Arnars og gæti verið á blaði, einn besti knattspyrnumaður í sögu Íslands gæti hentað vel í þetta starf.

Arnar Grétarsson er án starfs og hefur verið þekktur sem góður kennari í starfi, ungir leikmenn gætu lært mikið undir hans stjórn. Gunnar Heiðar Þorvaldsson gerði vel með Njarðvík í nokkur ár en er nú án starfs.

Sjö sem gætu við af Ólafi Inga:

Arnar Þór Viðarsson

Eiður Smári Guðjohnsen

Arnar Grétarsson. Mynd: DV/KSJ

Arnar Grétarsson

Gunnar Heiðar Þorvaldsson

Lárus Orri Sigurðsson

Mynd: ÍA

Sigurður Ragnar Eyjólfsson

Kjartan Henry Finnbogason

