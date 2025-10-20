Fyrrum framherji United liggur á sjúkrahúsi – Rifbein brotnuðu og lungun féllu saman

Fyrrverandi framherji Manchester United, Diego Forlán, var fluttur á sjúkrahús um helgina eftir að hafa brotnað á þremur rifbeinum og lungun féllu saman í leik í öldungadeild Úrúgvæ.
Forlán, sem er 46 ára, tók þátt í leik með liði sínu Old Boys í Liga Universitaria Over-40s þar sem þeir unnu Old Christians 4-1 á laugardag. En sigurleikurinn tók óvænta og sársaukafulla stefnu þegar hinn fyrrverandi stórstjarna féll harkalega í jörðina eftir árekstur við andstæðing.
Forlán, sem lék einnig með Atlético Madrid, Villarreal og Inter Milan, var fluttur á sjúkrahús í kjölfarið vegna mikilla verkja. Þar kom í ljós að hann hafði brotnað á þremur rifbeinum og að lungað hafði fallið að hluta til eftir höggið.
Samkvæmt miðlinum Referí þurfti hann að gangast undir aðgerð þar sem vökvi var tekinn úr lunganu, en ástand hans er nú stöðugt og hann verður á sjúkrahúsi fram til þriðjudags.
Þrátt fyrir alvarleg meiðsl lét Forlán vita að áreksturinn hafi verið slys og að engin illvilji hafi verið í leiknum.
Forlán, sem skoraði 17 mörk í 98 leikjum fyrir Úrúgvæ og vann verðlaun sem besti leikmaður HM 2010.