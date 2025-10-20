Dyche langlíklegastur til að fá starfið

Sean Dyche er að öllum líkindum að verða nýr stjóri Nottingham Forest samkvæmt öllum helstu miðlum.
Ange Postecoglou var rekinn strax eftir tap gegn Chelsea á laugardag og er þar með annar stjórinn sem fær að fjúka frá félaginu í upphafi tímabils, á eftir Nuno Espirito Santo. Forest situr í 18. sæti deildarinnar og er með aðeins einn sigur í átta leikjum.
Jákvæðar viðræður hafa átt sér stað milli Dyche og Forest á síðasta sólarhring og virðist hann vera að taka við. Roberto Mancini hafði einnig rætt við forsvarsmenn Forest, en hann verður ekki ráðinn. Marco Silva hjá Fulham var einnig á blaði en er ekki raunhæft að sækja hann á þessum tímapunkti.
Postecoglou var aðeins 39 daga í starfi, enginn í sögu úrvalsdeildarinnar hefur verið skemur í starfi. Nuno var rekinn eftir aðeins þrjá leiki.
Dyche er að taka við en hann hefur ekki verið í starfi frá því hann fór frá Everton í byrjun árs. Hann gerði auðvitað garðinn frægan hjá Burnley þar áður.