Mánudagur 20.október 2025

Slot í brasi og Klopp tjáir sig um hugsanlega endurkomu

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Adda Baldurs gestur og ítarlegt viðtal við Frey Alexandersson

Dyche langlíklegastur til að fá starfið

Helgi Fannar Sigurðsson
Mánudaginn 20. október 2025 09:35

Sean Dyche er að öllum líkindum að verða nýr stjóri Nottingham Forest samkvæmt öllum helstu miðlum.

Ange Postecoglou var rekinn strax eftir tap gegn Chelsea á laugardag og er þar með annar stjórinn sem fær að fjúka frá félaginu í upphafi tímabils, á eftir Nuno Espirito Santo. Forest situr í 18. sæti deildarinnar og er með aðeins einn sigur í átta leikjum.

Jákvæðar viðræður hafa átt sér stað milli Dyche og Forest á síðasta sólarhring og virðist hann vera að taka við. Roberto Mancini hafði einnig rætt við forsvarsmenn Forest, en hann verður ekki ráðinn. Marco Silva hjá Fulham var einnig á blaði en er ekki raunhæft að sækja hann á þessum tímapunkti.

Postecoglou var aðeins 39 daga í starfi, enginn í sögu úrvalsdeildarinnar hefur verið skemur í starfi. Nuno var rekinn eftir aðeins þrjá leiki.

Dyche er að taka við en hann hefur ekki verið í starfi frá því hann fór frá Everton í byrjun árs. Hann gerði auðvitað garðinn frægan hjá Burnley þar áður.

