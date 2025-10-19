Freyr segir töluverða óvissu hafa ríkt í vetur – „Hefur verið miklu betra en það“

Freyr Alexandersson er sáttur með hvernig hefur gengið hingað til á sínu fyrsta tímabili sem þjálfari norska stórliðsins Brann. Liðið er í nálægð við toppliðin í norsku úrvalsdeildinni og er þá með þrjú stig eftir tvo leiki í deildarkeppni Evrópudeildarinnar.
„Ég verð að segja að hingað til er ég sáttur. Við erum framar okkar markmiðum, aðallega því aðalmarkmiðið var að komast inn í Evrópukeppni og við komumst inn í Evrópudeildina en ekki Sambandsdeildina, þó það hefði ekki verið neitt að því að vera þar. En Evrópudeildin er enn betra. Svo erum við í nálægð við efstu tvö sætin og það var markmiðið,“ sagði Freyr í Íþróttavikunni á 433.is.
Freyr hefur áður gert frábæra hluti með Lyngby í Danmörku og Kortrijk í Belgíu, en hann tók við Brann í byrjun árs.
„Þegar við lögum af stað í janúar var töluverð óvissa. Það eru búnar að vera miklar breytingar á liðinu leikmannalega séð og svo kom nýtt þjálfarateymi inn. Við vissum ekki alveg út í hvað við værum að fara og að þetta tímabil gæti hugsanlega verið svolítið aðlögunartímabil. En þetta hefur verið miklu betra en það. Við erum heilt yfir búnir að vera mjög stöðugir, bætt okkur á mörgum sviðum og leikmenn sem við lögðum mikið í að gera betri hafa tekið miklum framförum.
Þar af leiðandi segi ég að þetta hafi gengið örlítið framar vonum en við komum inn í síðasta hlutann undir miklu álagi, erum líka með marga landsliðsmenn þannig landsleikjahléið er ekki mikil pása. Nú reynir á okkur, erum að spila sjö leiki á 22 dögum fyrir næsta landsleikjahlé. Það verður spennandi að sjá hvernig við náum að klóra okkur í gegnum þetta,“ sagði Freyr.
Ítarlegt viðtal við Frey er í spilaranum og hefst það þegar þátturinn er um það bil hálfnaður.