Freyr segir Gylfa hafa hitt naglann á höfuðið – „Erfitt að höndla ef þú gerir hlutina ekki rétt“

Freyr Alexandersson hefur verið að gera frábæra hluti með norska liðið Brann og var hann valinn þjálfari ágúst- og september mánaða í Noregi. Hann ræddi þessa viðurkenningu í ítarlegu viðtali í Íþróttavikunni hér á 433.is.
„Mér hefur alltaf fundist svona verðlaun svolítið skrýtin en ég er búinn að fá skammir fyrir að vera ekki nógu þakklátur svo ég vil bara segja að ég er þakklátur,“ sagði Freyr léttur í bragði.
„Ég sé bara sjálfur á því hvernig við spilum og hvernig er búið að ganga, leikmenn og liðið að verða betra, það er fyrst og fremst viðurkenningin,“ sagði hann enn fremur.
Brann er í deildarkeppni Evrópudeildarinnar og í nálægð við toppinn í deildinni heima fyrir. Liðið hefur verið að gera vel á báðum vígstöðvum.
„Saga Brann undanfarin ár þegar liðið hefur verið í undankeppni í Evrópu er að liðið hefur droppað alveg svakalega í deildinni á meðan. Við náðum að halda standard og bæta aðeins í, það er mjög ánægjulegt.“
Töluvert hefur verið rætt og ritað um hvernig það er fyrir íslensk félagslið að keppa á háu stigi í Evrópukeppnum og halda dampi í deildinni heima á meðan. Þetta er einnig áskorun í Noregi þó umgjörðin sé vissulega stærri og betri en hér heima.
„Þetta er alveg verkefni sem þarf að vera mjög einbeittur á. Maður þarf að átta sig á að það er að koma álagskúrfa sem er mjög krefjandi og erfitt að höndla ef þú gerir hlutina ekki rétt. Ég fór svolítð út í smáatriði með klúbbnum um hvernig við myndum ferðast, borða og svoleiðis. Það eru líka ekki bara ferðalög í Evrópukeppni, ferðalögin í Noregi eru ekkert styttri.
Það er alveg skiljanlegt (að íslensku liðin lenti í brasi), þetta er mikið álag. Við í Noregi ferðumst þó allavega með leiguflugi, þeir eru að fljúga með almúganum eins og maður segir og allt sem fylgir því. Þetta tekur mikið í,“ sagði Freyr og benti á að Gylfi Þór Sigurðsson hafi hitt naglann á höfuðið er hann ræddi þessi mál við 433.is á dögunum.
„Reynslan mín frá landsliðsþjálfarastörfum á Íslandi kemur sterk inn þarna, ég get nýtt mér alveg helling úr þeirri reynslu. Við erum að spila á þriggja daga fresti og svefninn er lykilatriði. Mörg lið gera það þannig að þau spila 20:45 á kvöldin og fljúga beint heim. Við erum það norðarlega að við erum að koma seint um nóttina heim til okkar í rúmið og dagurinn eftir ónýtur. Ef það verður venjan er það ekki góð endurheimt svo við höfum valið það að sofa á leikstað og fljúga eftir að leikmenn hafa fengið átta tíma svefn. Mér þótti mikilvægt að halda í þetta og það hefur reynst vel.“
Ítarlegt viðtal við Frey er í spilaranum og hefst það þegar þátturinn er um það bil hálfnaður.