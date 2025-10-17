Var fyrst grunaður um barnagirnd fyrir átta árum – Lögreglan taldi þá ekki tilefni til aðgerða

Fyrrverandi enski knattspyrnudómarinn David Coote, sem nýverið játaði að hafa búið til klámfengna mynd af 15 ára dreng, hafði áður verið rannsakaður árið 2017 vegna sambærilegrar ásökunar en hreinsaður af sök.
Samkvæmt Telegraph hófst rannsóknin fyrir átta árum þegar starfsmaður dómarasamtakanna PGMO og fyrrverandi dómari tilkynnti Coote eftir að hafa heyrt um ásökunina frá þriðja aðila. Hann ræddi við Coote símleiðis og lét svo yfirmann sinn, Mike Riley, vita. Málinu var þá vísað áfram til enska knattspyrnusambandsins og lögreglu.
Lögreglan rannsakaði málið og komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri tilefni til aðgerða eftir að sérfræðingur hafði skoðað viðkomandi mynd. Coote, sem þá var aðallega að dæma í Championship-deildinni og bjó í West Yorkshire, var tímabundið tekinn af dómaralista í ágúst 2017 en sneri aftur nokkrum vikum síðar. Að ári liðnu var hann kominn í úrvalsdeildina.
Árið 2023 dæmdi hann í úrslitum deildarbikarsins og var VAR-dómari á EM síðasta sumar.
Síðar sama ár birti The Sun myndbönd þar sem Coote sést gera óviðeigandi athugasemdir um Jürgen Klopp og þar sem hann virtist draga að sér hvítt duft í nefið. Í kjölfarið kom hann opinberlega fram sem samkynhneigður og sagðist hafa óttast að gera kynhneigð sína opinbera.
Í september síðastliðnum var hann svo ákærður af lögreglunni í Nottinghamshire eftir að alvarleg klámmynd af barni fannst á fartölvu hans. Coote, 43 ára, á yfir höfði sér allt að 10 ára fangelsisdóm.