Föstudagur 17.október 2025

Hrun í áhorfi eftir að Lineker lét af störfum

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Adda Baldurs gestur og ítarlegt viðtal við Frey Alexandersson

Segir frá því af hverju Ronaldo mætti aldrei á djammið með liðsfélögum sínum

Föstudaginn 17. október 2025 11:30

Fyrrverandi markvörður Manchester United, Ben Foster, hefur opinberað hvers vegna Cristiano Ronaldo tók sjaldan þátt í kvöldskemmtunum með liðsfélögum sínum á Old Trafford.

Foster og Ronaldo léku saman í tvö tímabil áður en Portúgalinn fór til Real Madrid sumarið 2009 fyrir þá metféð 80 milljónir punda. Þar varð hann síðar markahæsti leikmaður í sögu félagsins með 450 mörk í 438 leikjum og vann meðal annars Meistaradeildina fjórum sinnum.

Í viðtali á talkSPORT segir Foster að það hafi verið markviss lífsstílsákvörðun sem hafi átt stóran þátt í langlífi Ronaldo í fremstu röð.

„Hann drekkur ekki dropa,“ sagði Foster.

„Ronnie hafði engan áhuga á að taka þátt í slíku. Hann vissi að það væru alltaf einhverjir tilbúnir að reyna að ná myndum eða koma honum í vandræðalega stöðu. Þannig að hann sleppti því einfaldlega.“

Ronaldo, sem nú leikur með Al-Nassr í Sádi-Arabíu 40 ára að aldri, lagði alla orku í fótboltann frá fyrstu árum sínum.

„Þegar kom að fótboltanum og því að gera hlutina rétt, þá gaf hann allt,“ bætti Foster við.

„Hann lifði og andaði fótbolta, ekkert annað skipti máli.“

