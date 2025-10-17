Segir frá fjandsamlegum móttökum þegar hann ætlaði að ræða við Ten Hag – Skellti hurðinni á hann

Fyrrverandi markvörður Manchester United, Nathan Bishop, hefur lýst því hvernig hann fékk hörð og stutt svör frá Erik ten Hag þegar hann reyndi að ræða nýjan samning hjá félaginu.
Bishop, sem kom til United frá Southend United árið 2020, lék aldrei leik með aðalliði félagsins og fór til Sunderland árið 2023. Nú er hann markvörður hjá AFC Wimbledon.
Í viðtali við Beyond The Box hlaðvarp The One Glove rifjaði Bishop upp augnablikið þegar hann safnaði kjarki til að banka á skrifstofuhurð Ten Hag.
„Ég var búinn að undirbúa þetta í hausnum lengi. Ég vildi tala við hann um samninginn sem hafði verið í boði. Ég vildi fara og upplifa eitthvað nýtt, ekki endilega skrifa undir,“ sagði hann.
„En ég hélt að ég ætti ekki rétt á því að banka á hurðina hans. Ég hugsaði: ‘Þú ert ekki að spila, þú ert bara æfingamarkmaður, haltu kjafti, skrifaðu undir samninginn og farðu.’ Þetta var það sem ég trúði.“
Þegar hann loksins safnaði kjarki til að banka, var svarið stutt og skorinort. „Ég banka á stóru hurðina hans, hann opnar og segir: ‘Ekki í dag,’ og skellir svo hurðinni. Ég stóð bara þarna og hugsaði: ‘Hvað í fjandanum geri ég núna?’“
Ten Hag tók við Manchester United árið 2022, og ári síðar var samningur Bishops framlengdur um eitt ár áður en hann yfirgaf félagið.