Þetta er versta augnablikið á ferli Harry Kane

Harry Kane hugsaði aftur til eins erfiðasta augnabliks ferils síns þegar hann ræddi við fjölmiðla eftir að England tryggði sér sæti á Heimsmeistaramótinu 2026 með sigri á Lettlandi á þriðjudagskvöld.
Þegar allt róaðist í búningsklefum Daugava-leikvangsins rifjaði Kane upp áfallið frá Al Bayt-leikvanginum í Katar 2022, þegar hann skaut vítaspyrnu hátt yfir í 84. mínútu í 2-1 tapi gegn Frakklandi í átta liða úrslitum.
„Ég hlakka til næsta Heimsmeistaramóts til að leiðrétta það,“ sagði Kane. „Við dreymum öll um að lyfta bikarnum og ég vil gera allt til að gera það að veruleika.“
Framherjinn viðurkenndi að vítaspyrnan hefði verið versta stund ferils hans, þrátt fyrir að hafa tapað úrslitaleikjum áður. „Það var erfitt að sætta sig við það, að mistakast í aðstæðum sem ég hef tekist á við svo oft áður,“ sagði hann.
Kane bætti við að atvikið hefði orðið honum eldsneyti til að verða betri leikmaður. „Þessar stundir móta mann, sem leikmann og manneskju. Ég hef notað þetta sem hvatningu til að bæta mig, ekki bara í vítum heldur í öllum þáttum leiks míns.“