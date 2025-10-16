Segir England ekki geta unnið HM ef Tuchel velur ekki þessa þrjá í hópinn

Fyrrverandi enski landsliðsmaðurinn Paul Scholes hefur nefnt þrjá leikmenn sem að hans mati verða að vera með á HM í Bandaríkjunum næsta sumar, og segir að England hafi enga möguleika á að vinna Heimsmeistaramótið án þeirra.
England tryggði sér þátttöku á mótinu með tvo leik eftir, með sannfærandi 5-0 sigri á Lettlandi á þriðjudagskvöld, þar sem fyrirliðinn Harry Kane skoraði tvö mörk og var í stóru hlutverki.
Anthony Gordon opnaði markareikninginn með glæsilegu skoti af vinstri vængnum áður en Kane bætti við tveimur mörkum í röð fyrir hálfleik. Í síðari hálfleik bættu sjálfsmark Letta og fallegt lokamark hjá varamanninum Eberechi Eze við í stærsta sigri Englands í undankeppninni.
Eftir leikinn hefur mikil umræða skapast um þá ákvörðun Thomas Tuchel, landsliðsþjálfara Englands, að skilja stjörnur á borð við Jude Bellingham, Jack Grealish og Phil Foden eftir heima, þar sem hann kaus að umbuna þeim sem hafa verið í góðu formi undanfarið.
„Mér fannst þetta skrítið,“ sagði Scholes í viðtali við The Overlap.
„Þessir þrír verða að vera í hópnum og verða það líka á HM. Ef þú horfir á liðið núna, þá er það einfaldlega ekki nægilega sterkt til að vinna Heimsmeistaramótið. Með þeim er möguleikinn meiri, en án þeirra er hann enginn.“
„Bellingham hefur misst af nokkrum leikjum, en hann er orðinn heill. Tuchel hefur ekki marga glugga eftir til að móta liðið, aðeins nóvember og mars svo nú þarf að koma þessum leikmönnum aftur inn.“