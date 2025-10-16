Raphinha viðurkennir að hann hafi verið mjög nálægt því að yfirgefa Barcelona sumarið 2024, áður en Hansi Flick tók við liðinu og sannfærði hann um að vera áfram.
Börsungar voru til í að selja Raphinha sumarið 2024 vegna fjárhagsins, en Flick kom svo og vildi halda Brasilíumanninum.
„Ég var að hugsa um að fara eftir Copa América 2024. Andlega leið mér ekki vel og það voru sögusagnir á hverjum degi um að ég væri á leið annað. Þá hringdi Flick í mig og fékk mig til að hugsa öðruvísi. Ég er mjög feginn að hann gerði það,“ segir Raphinha.
Al-Hilal átti þá að hafa boðið Barcelona 100 milljónir evra fyrir leikmanninn, auk fjögurra ára samnings að verðmæti 170 milljónum evra. Raphinha viðurkennir að það hafi verið freistandi.
„Samningurinn í Sádi-Arabíu hefði breytt lífi mínu. Það hefði ekki bara hjálpað mér, heldur fjölskyldunni minni og vinum. Við hugsuðum alvarlega um að fara, en Flick sannfærði mig um að vera. Ég sé ekki eftir því.“
Eftir að hafa ákveðið að vera áfram átti Raphinha frábært tímabil 2024–2025. Hann skoraði 34 mörk og lagði upp 26 í 57 leikjum. Hefur hann haldið uppteknum hætti á þessari leiktíð.